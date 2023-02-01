Шкафы будут свежие: избавляемся от запаха сырости на полках

Со временем даже чистая одежда может заработать неприятный запах, сохраняясь в шкафу. Чтобы избежать они сырости на полках шкафов с помощью простых приемов – читайте в материале.

Стенки шкафов могут хранить в себе неприятные запахи, которые будут переноситься на вашу одежду, поэтому нужно следить, чтобы нежелательные ароматы не распространялись, пишет 24 Канал.

Читайте также Черная одежда будет оставаться черной: как правильно стирать и ухаживать за темными вещами

Обеспечьте сухость в шкафу

Главной причиной неприятного запаха в шкафу является чрезмерная влажность. Ее чаще всего вызывает недосушенная одежда – вода, остающаяся в волокнах ваших вещей, начинает цвести и неприятно пахнуть, опрокидывая запах и другие предметы гардероба и стенки шкафа.

Чтобы избежать этого, нужно тщательно сушить одежду и не класть недосушенные вещи в шкаф.

Как забрать запах из шкафа / Фото Unsplash

Подготовьте шкаф для хранения

Новые и не очень шкафы могут иметь специфический запах, переходящий на одежду. Так что вещи следует регулярно разбирать и чистить стенки от нежелательного они.

Хорошим обеззараживающим и освежающим продуктом является сода – этот продукт не только может эффективно избавиться от резкого запаха от шкафа, но и деликатно очистить его от загрязнений и бактерий. Раствор 1 столовой ложки соды и 1 стакана воды поможет со смрадом – нанесите его тряпкой или губкой, а затем протрите стенки шкафа досуха.

Для полной уверенности, что шкаф не будет неприятно пахнуть, можно приобрести специальные очистители для дерева – эти средства могут не только унести неприятный запах, но и обеспечить свежий аромат стенок надолго.

Как забрать запах из шкафа / Фото Unsplash

Как сделать так, чтобы шкаф приятно пахло

Для того чтобы ваш гардероб оставался свежим и ароматным надолго, можно воспользоваться простыми лайфхаками:

Положите на полки шкафа брикеты мыла – оно поможет придать вашим вещам ваш любимый запах;

На полке также можно положить обычные чайные пакетики – листья чая абсорбируют неприятные запахи и помогут освежить ваши вещи;

Саше для шкафов – одно из наиболее эффективных средств для освежения полок. Саше можно приобрести в магазине или сделать самому – эти ароматические мешочки можно кастомизировать под ваши предпочтения.

Как забрать запах из шкафа / Фото Unsplash