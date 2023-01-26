Никакой вони: как почистить доску для нарезки от запаха – неожиданные методы
Со временем разделочная доска впитывает в себя запахи нарезанной на ней пищи. Особо эта проблема распространена в деревянных досках для нарезки. Чтобы избавиться от пищи, можно воспользоваться простыми лайфхаками, которые вернут свежесть вашей разделочной доске.
Некоторые домашние продукты прекрасно впитывают и ликвидируют неприятный запах на рабочей поверхности – с помощью них можно убрать запах от мяса, рыбы и других устойчивых ингредиентов. 24 Канал.
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Сода
Этот продукт может легко убрать остатки пищи и уничтожить бактерии, которые остаются в микротрещинах на доске. Сода дезинфицирует и возвращает свежесть доске в считанные минуты.
Чтобы воспользоваться таким методом очистки:
- Смешайте 1 чайную ложку соды и 1 столовую ложку воды;
- Нанесите смесь на доску со всех сторон и оставьте на несколько минут;
- Тщательно промойте разделочную доску под водой и дайте ей высохнуть.
Как убрать запах с доски для нарезки / Фото Unsplash
Картофель и яблоки
В яблоках и картофеле присутствуют вещества, которые могут абсорбировать неприятный запах – к тому же эти дешевые продукты легко можно найти в холодильнике.
Чтобы очистить доску от запаха таким образом, вам нужно:
- Почистить яблоко и картофель и натереть их на мелкой терке – нужно для того, чтобы начал выделяться сок;
- Равномерно распределите натертые овощи и фрукты по доске и оставьте на 10-15 минут;
- Промыть доску под проточной водой.
Как убрать запах с доски для нарезки / Фото Unsplash
Лимон с солью
С помощью лимона и соли можно легко избавиться от запаха мяса и рыбы.
Для этого:
- Разрежьте лимон пополам и тщательно натрите им поверхность доски для нарезки;
- После этого посыпьте доску солью и оставьте на 15-20 минут;
- Тщательно промойте доску под водой и уберите остатки лимона и соли.
Как убрать запах с доски для нарезки / Фото Unsplash
Уксус
Универсальное и надежное очищающее средство не подводит, когда речь заходит о ликвидации запахов. Уксус может помочь убрать запах от сырого мяса, остатков овощей или зелени.
Чтобы воспользоваться этим методом:
- Смочите губку в столовом уксусе. Перед этим можно смешать в одинаковых пропорциях уксус с водой;
- Тщательно разделайте доску и оставьте на несколько минут;
- Затем тщательно промойте доску для нарезки с водой и моющим средством.
Как убрать запах с доски для нарезки / Фото Unsplash