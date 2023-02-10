Заберут разводы навсегда: 3 средства, которые лишат зеркала следов и пыли

Зеркала никогда не остаются чистыми и без разводов – со временем на стекле будут появляться следы, пыль и разводы от воды или моющего средства. Но помыть зеркала без разводов реально – на помощь приходят 3 домашних продукта.

Даже специализированные средства для очистки зеркал не всегда удовлетворяют требованиям и очищают стекло без разводов, пишет 24 Канал.

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Но с разводами отлично справляются продукты, которые есть на кухонных полках – уксус, чай и бумажные полотенца.

Уксус

Столовый уксус хорошо очищает гладкие поверхности и не оставляет разводов – к тому же, средство значительно дешевле специализированных.

Чтобы помыть зеркала уксусом, вам нужно:

Залить в пульверизатор петухи воды и уксуса. Нанести смесь на стеклянную поверхность. Протереть зеркало тряпкой или салфеткой из микрофибры.

Как вымыть зеркало без разводов / Фото Unsplash

Зеленый чай

Чай обладает отличными свойствами, которые помогут избавиться от разводов на зеркалах навсегда.

Чтобы воспользоваться следующим методом:

Заварите крепкий зеленый чай.

Заберите из чашки заварку и добавьте в нее 1 чайную ложку соли и 1 стакан воды.

Вымочите в смеси ткань из капрона – подойдут как колготки, так и капроновые носки.

Протрите тканью зеркало и оставьте высыхать.

Как вымыть зеркало без разводов / Фото Unsplash

Бумажные полотенца

Туалетная бумага или бумажные полотенца могут вытереть зеркало досуха и сделать так, чтобы на его поверхности не осталось ни одного развода.

После того, как вы помыли зеркала, достаточно просто отполировать сухим бумажным полотенцем или салфеткой стеклянную поверхность.

Как вымыть зеркало без разводов / Фото Unsplash