Чем опасен конденсат и как его избавиться: 3 незаменимых лайфхака, как забрать лишнюю влагу

В течение всей зимы хозяева и хозяйки сталкиваются с таким неприятным явлением, как конденсат. Читайте в материале, чем конденсат может угрожать вам и вашему дому, и как быстро от его избавиться.

Конденсат – обычное явление в теплых домах, образующееся под перепадом температур. Влага, которая скапливается на стекле, может быть вредной и даже опасной.

Подробнее здесь Избавьтесь от конденсата на окнах навсегда: неожиданные уловки для сухости ваших окон

Почему конденсат вреден

Конденсат – это пар, который находится в теплом воздухе и оседает каплями, когда попадает на холодную поверхность. Чаще конденсат можно увидеть на окнах и в ванной.

Чем же опасен конденсат? Есть несколько причин, по которым его следует как можно быстрее избавляться:

Порча оконных рам – вода может деформировать деревянные окна или отклеить резиновые насадки на пластиковых рамах;

– вода может деформировать деревянные окна или отклеить резиновые насадки на пластиковых рамах; Повышение влажности воздуха – застаивающаяся вода негативно влияет на влажность воздуха, которым вы дышите. Это может вызвать мокрый кашель и болезни бронхов;

– застаивающаяся вода негативно влияет на влажность воздуха, которым вы дышите. Это может вызвать мокрый кашель и болезни бронхов; Образование черной плесени – самое опасное последствие конденсата – это образование вредной плесени, которая не только выглядит неэстетично и может испортить как оконные рамы, так и стены, но и несет прямую угрозу для вашего здоровья – дышать черной плесенью не стоит ни при каких условиях.

Чем опасен конденсат / Фото Unsplash

Запотевшие окна можно просто протирать каждый раз тряпкой или салфеткой, однако есть 3 лайфхака, которые заставят конденсат исчезнуть навсегда из вашего дома.

Включите вытяжку

Чаще конденсат появляется на кухне, где активно готовятся блюда и испаряется много влаги. Чтобы избежать запотеваний окон, достаточно включить вытяжку на полную мощность. Она будет забирать большую часть пара на себя, а остатки конденсата легко исчезнут, если проветрить помещение.

Как избавиться от конденсата / Фото Unsplash

Поставьте соль на подоконник

Обычная каменная соль – отличное средство для борьбы с конденсатом. Поставьте небольшую емкость с солью у окон, на которых оседает конденсат.

Соль впитывает в себя много влаги, оставляя таким образом окна без лишней воды. Кроме того, такое средство многократное – вам не нужно выбрасывать соль, которая от влаги стала твердым камнем. Просто поставьте ее в микроволновку или духовку на несколько минут, дайте просохнуть и поставьте обратно на подоконник.

Как избавиться от конденсата / Фото Unsplash

Растения – и проблема, и спасение

Многие комнатные растения задерживают возле себя массу влаги. Чтобы избежать таких водяных скоплений вблизи окон, на зиму и осень стоит переставлять ваших зеленых питомцев подальше от окна.

Как избавиться от конденсата / Фото Unsplash

Есть несколько видов растений, которые, наоборот, могут помочь вам с конденсатом – они хорошо впитывают влагу и могут уменьшить риск появления плесени.

Среди них:

Пальмы – любой вид пальм легко впитывает влагу через листья, поэтому может справиться с конденсатом на окнах;

– любой вид пальм легко впитывает влагу через листья, поэтому может справиться с конденсатом на окнах; Сансевиерия ("Тещин язык") – хорошо приспосабливается к любым условиям, а также любит влажный и жаркий климат;

– хорошо приспосабливается к любым условиям, а также любит влажный и жаркий климат; Спатифиллум Уоллиса ("Мирная лилия") – как и пальмы, впитывает влагу через листья и не требует много ухода. При этом невероятно выглядит и любит тень.

Спатифиллум Воллиса можно ставить только в места, труднодоступные для животных – это растение токсично для домашних любимцев.