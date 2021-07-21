Время Африки наступило: первые детали августовского White Nights Festival

13 и 14 августа в Киеве пройдет второй White Nights Festival, посвященный Африке. В течение двух ночей он будет греметь на Артзаводе "Платформа". Гостей будут ждать 7 сцен, более 15 направлений электронной музыки, 100 тонн тематических декораций и света и неповторимое путешествие в себя и глубины африканской мифологии.

Наиболее страстная, удивительная и многогранная часть мира откроет все свои тайны уже этим летом в столице Украины. White Nights Festival. Africa (Музыкальный фестиваль "Белые ночи") – пространство высвобождения себя настоящего. Поэтому готовьте яркий образ, чтобы зажечь на невероятном фестивале. Каким он будет – узнавайте далее.

Читайте также Куда пойти в Киеве: небанальные заведения столицы, которые вас удивят

White Nights Festival. Africa: что известно

Ученые доказали, что биологический вид Homo sapiens происходит из Восточной Африки. А значит, все мы – родом именно оттуда. Там наши исток и сущность, которые мы до сих пор хранили глубоко внутри. Именно поэтому организаторы предлагают показать их на White Nights Festival. Africa.

Фестиваль будет магическим и контрастным, ведь именно такой континент Африка, притягивающий туристов, как магнит. А для того, чтобы создать атмосферу максимально магической, пространство White Nights Festival. Africa украсят тоннами различных тематических декораций и сценического света.

White Nights Festival. Africa (Музыкальный фестиваль "Белые ночи"): смотрите видео онлайн

Музыка White Nights Festival. Africa

Музыкальные повелители из разных уголков мира будут отвечать на фесте за слияние первобытного драйва с современными битами. Древние африканские мифы в зажигательные ритмы превратят:

MAGDALENA – знаменитый музыкальный трендсетер, которая стояла у истоков семьи Diynamic Music. На ее пути – выступления на культовых площадках, смелые эксперименты в студии, дебютные треки, успешные пластинки, собственно международное шоу SHADOWS, которое гремит от Ибицы до Тулума. Для украинских фанов она готовит много уникальных сюрпризов;

– знаменитый музыкальный трендсетер, которая стояла у истоков семьи Diynamic Music. На ее пути – выступления на культовых площадках, смелые эксперименты в студии, дебютные треки, успешные пластинки, собственно международное шоу SHADOWS, которое гремит от Ибицы до Тулума. Для украинских фанов она готовит много уникальных сюрпризов; Miss Monique – одна из самых женщин-диджеев в жанре Progressive House в Европе и основательница лейбла Siona Records;

– одна из самых женщин-диджеев в жанре Progressive House в Европе и основательница лейбла Siona Records; Tapolsky – знаменитый гуру, идеолог и отец украинской бейс-сцены;

– знаменитый гуру, идеолог и отец украинской бейс-сцены; Junket – импровизационная группа, которая искусно совмещает саксофон, флейту и вокал с электронными битами;

– импровизационная группа, которая искусно совмещает саксофон, флейту и вокал с электронными битами; Derrick & Tonika – одни из самых популярных диджеев, продюсеров и распространителей драм-н-бейса в Украине;

– одни из самых популярных диджеев, продюсеров и распространителей драм-н-бейса в Украине; Anna Lee – известная транс-диджейка и продюсер с более чем 20-летним профессиональным опытом;

– известная транс-диджейка и продюсер с более чем 20-летним профессиональным опытом; Omnia – первый украинский артист, который попал в сотню лучших диджеев мира по версии Dj Mag.

Музыкальный фестиваль "Белые ночи" / Фото пресс-службы

На сценах фестиваля выступят еще несколько талантливых украинских и зарубежных музыкантов, а также представят свои шоу-кейсы KOLO, APLAY, Power FM, Rim Records и PRODJ.

Зоны White Nights Festival. Africa

Артсоставляющая

Лучшие художники Украины покажут на фестивале свои арт-творения:

Адепт междисциплинарности искусства и импровизации Егор Лемзяков представит серию работ The Rumble in the Jungle в стиле абстрактного экспрессионизма, в названии которой скрыты отсылки к легендарному поединку Мухаммеда Али с Джорджем Форманом 1974 года в Киншасе в Африке.

представит серию работ The Rumble in the Jungle в стиле абстрактного экспрессионизма, в названии которой скрыты отсылки к легендарному поединку Мухаммеда Али с Джорджем Форманом 1974 года в Киншасе в Африке. Диджитал-художник, аниматор, музыкант и композитор Демьян Ферий представляет серию работ в технике диджитал-коллаж, посвященную высоким идеалам, которые изображены с использованием атрибутов повседневности Украины и ее недавней истории.

Участники институты X-Platform представят сразу несколько работ: DARUMA, Cerebra: LA8YRINTH, "терраморфинг", "Эквилибр", "Метаноя" из серии "Новая Мифология".



Музыкальный фестиваль "Белые ночи" / Фото пресс-службы

Кино

Международный кинофестиваль ОКО представляет на фестивале три ленты об удивительном континенте:

"Поговорим о снах2;

"Афро-волосы и другие мифы";

"Мисс Соблазн".

Также гостей мероприятия традиционно будут ждать 20 баров, фуд-корт от Ulichnaya Eda, Lounge Zone, многочисленные тематические фотозоны, Mapping и множество других развлечений.



Музыкальный фестиваль "Белые ночи" / Фото пресс-службы