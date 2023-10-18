Как вырастить клубнику из семян в домашних условиях

Многие покупают рассаду клубники. Впрочем, ягоды можно самостоятельно вырастить из семян.

Что именно для этого нужно, и как правильно выращивать клубнику из семян, рассказали эксперты.

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Выращивание клубники из семян

Прежде всего, нужно положить семена на 2 недели в холодильник для стратификации, закаливания холодом. Затем в течение дня прогрейте его в тепле, например, возле печи или батареи. Дальше разложите на влажной хлопковой ткани. Поместите семена в закрытый контейнер и во второй раз заложите на стратификацию в холодильник.

Следите, чтобы в емкости была влажная, подливайте воду время от времени, а перед посевом немного подсушите. До посева семена погружают в воду: те, которые всплыли на поверхность, смело выбрасывайте – они могут не взойти,

– подчеркнул эксперт.

Остальные семена высевайте в подготовленную почву. Возьмите по две части огородной земли и перегноя и добавьте три части песка. Или же к 5 частям перегноя добавить 3 песка или смешайте в равных пропорциях торф, песок и дерновую землю.

Полученный субстрат необходимо пропарить кипятком или пропечь в духовке 30 – 40 минут при температуре 180–200 градусов для дезинфекции, или пролить 1% раствором марганцовки.

Сеют семена клубники с помощью спички или зубочистки – ими делают углубления на 0,5 сантиметра, в которые закладывают по 2 – 4 семена из расчета, что сойдет по крайней мере одна. Посевы слегка засыпают грунтом, сбрызгивают с пульверизатора водой и накрывают пленкой,

– отметил эксперт.

Добавил, что есть новейший и удобный способ проращивания семян – без грунта. Здесь в качестве субстрата используют обычные бумажные салфетки или туалетную бумагу. На дно прозрачной емкости кладут слой салфеток (9 – 10), обильно смачивают, дают стечь излишней воде. Далее ставят семена, а сверху все покрывают пленкой.

"В обоих случаях – с почвой или без – емкость ставят в теплое место (20 – 25 градусов). Время от времени почву под пленкой опрыскивают – она не должна пересыхать. Всходов ждут до 4 недель. После появления всходов через 10 дней их начинают подкармливать слабым раствором хелата железа. После появления двух настоящих листьев сеянцы можно пикировать", – отметил эксперт.

Для здоровья рассады клубники ее полезно время от времени выносить на свежий воздух и солнце на несколько минут.

Добавим, что в открытую почву клубнику можно высаживать в середине мая – начале июня, в зависимости от погоды. Земля должна прогреться до 15 градусов.

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Как вырастить клубнику из семян / Unsplash / Christopher Luther