Огородники рассказали секрет большого лука: без этого не обойтись

В выращивании лука большое значение имеет уход. Для этого овоща должны быть только плодородные и легкие почвы. Глинистая земля для лука не подойдет.

Не допускайте образование почвенной корки. Чтобы этого не было – разрыхляйте грядки после каждого дождя или полива: это сохранит влагу. Расскажем и другие советы, что делать, чтобы собирать большой урожай лука.

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Советы для хорошего урожая лука

Лук плохо растет на кислой почве Поэтому нужно заранее вносить доломитную муку, чтобы среда была слабощелочной и лук мог нормально развиваться.

Прореживание производят тогда, когда лук выращивают из семян. Процедуру проводят, когда формируется по 3-4 листа с дистанцией между ними в 4-5 сантиметров. Необходимо удалить лишние с корешками. Просто срезать надземную часть запрещено, потому что будут отрастать хилые листики и результата от такой меры не будет.



Лук из семян / Фото "Советница"

Если вы не будете вырывать луковицы из земли вовремя, то на них начнут расти вторичные корни . Тогда лук будет не очень хорошо храниться. Ее нужно вытаскивать, когда у половины растений вылезают листья.

. Тогда лук будет не очень хорошо храниться. Ее нужно вытаскивать, когда у половины растений вылезают листья. Некоторые дачники пригибают листья лук и, потому что верят, что это ускорит урожай. Но такая процедура приносит только вред. Если силой пригибать растущий к земле лук, то листок внутри стебля сломается. Как следствие, растение потом начинает гнить. Поэтому не стоит пригибать лук, а подождите, пока он полежит сам.



Перо лука пригибают / Фото Ukr.media

Также вовремя поливайте лук, следите, чтобы земля под ней не пересыхала. Потому что листья начнут желтеть, а с этим бороться уже труднее. Также следите, чтобы не было вредителей, а тогда урожай вам будет обеспечен.