6 лучших советов, как ухаживать за хризантемами, чтобы они буйно цвели

Хризантемы отличаются разнообразием цветов и форм. Их сажают как в открытую почву, так и в горшки. Учитывайте правильный уход, если хотите наслаждаться красивыми цветами.

Хризантемы могут быть разных цветов: белого, желтого, оранжевого, красного, розового, фиолетового и багряного. Сад с такими цветами смотрится невероятно. А вот как правильно ухаживать за хризантемой – расскажет 24 Канал.

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Уход за хризантемами

Хризантемы нуждаются в хорошем освещении для надлежащего роста и цветения. Поэтому разместите их на солнечном или полусолнечном месте.

для надлежащего роста и цветения. Поэтому разместите их на солнечном или полусолнечном месте. Чтобы хризантема полноценно развивалась, земля должна быть плодородной , слабокислой или нейтральной. Органические удобрения вносят перед посадкой рассады цветов.

, слабокислой или нейтральной. Органические удобрения вносят перед посадкой рассады цветов. Сажать рассаду в открытый грунт надо когда на улице облачно, но уже держится теплая погода. Цветы размещают с дистанцией в полметра, в зависимости от сорта. Когда очень жарко советуют покрывать саженцы агроволокном, чтобы они пускали корни.



Посадка хризантем / Фото "Растениевод"

Хризантемы нужно своевременно и обильно поливать, потому что иначе соцветия не получают достаточное количество полезных веществ. Воду лучше лить под корень, особенно когда бутоны раскрываются.



Полив хризантем / Фото "Домосед"

Когда подлили цветы, землю между кустами следует разрыхлить, вырвать сорняки. После высадки рассады можно выстилать поверхность грунта слоем мульчи 3-5 сантиметров.

Хризантемы нуждаются в дополнительном питании. Впервые можно внести азотные удобрения спустя 2 недели после высадки. Через 2-3 недели можно приготовить раствор коровяка или куриного помета. Когда формируются бутоны, подпитываем хризантемы калийно-фосфорными удобрениями.