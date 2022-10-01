Выходные в октябре 2022: что украинцы будут праздновать и сколько выходных нас ожидает

В середине осени мы отметим несколько важных праздников. Когда стоит планировать свой отдых и что и празднуем в октябре — читайте в материале.

Чтобы иметь возможность двигаться дальше и быть полным энергии, нужно запланировать свой отдых, ведь в потоке новостей и постоянных дел мы часто истощаемся. В начале октября поздравления будут содержать учителя по случаю Дня учителя, а в середине месяца будем отмечать один из важнейших церковных праздников – Покров Пресвятой Богородицы и государственный праздник – День защитников и защитниц Украины, отмечает 24 канал .

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Выходные в октябре 2022

Всего в октябре будет 21 рабочий день , а выходные выпадают на 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 октября. Из-за военного положения все праздничные дни будут рабочими и дополнительных выходных не предполагается.

Несмотря на то, стоит не забыть поздравить наших военных с отмечаемым 14 октября днем защитника и защитницы Украины, ведь именно они с каждым днем приближают нашу победу.

Выходные в октябре 2022 года / Фото "Canva"

Праздники в октябре 2022

1 октября – Международный день пожилых людей, Международный день музыки.

2 октября – День работников образования, Международный день ненасилия.

3 октября – Международный день врача, Международный день архитектора.

4 октября – Всемирный день животных.

5 октября – Всемирный день учителей.

8 октября – День юриста.

9 октября – Всемирный день почты, День риэлтора, День работников Государственной санитарно эпидемиологической службы, День художника.

10 октября Всемирный день психического здоровья, День стандартизации работников и метрологии.

14 октября – День защитника Украины, День украинского казачества.

Выходные в октябре 2022 / "Владимирец.City"

15 октября – Всемирный день сельской женщины, День работников целлюлозно-бумажной промышленности, Международный день белого тростника.

16 октября – Всемирный день продовольствия, День работников пищевой промышленности, День анестезиолога.

17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

20 октября – Международный день кредитных союзов, Всеукраинский день борьбы против заболеваний рака молочной железы

23 октября – День рекламиста (День работников рекламы).

24 октября – Всемирный День информации о развитии, День Организации Объединенных Наций, День маркетолога.

29 октября – День работников службы вневедомственной охраны.

30 октября – День автомобилиста и дорожника.

31 октября – Международный день Черного моря.