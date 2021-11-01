Выходные в ноябре-2021: сколько дней будут отдыхать украинцы в третьем месяце осени

15:47

Последний месяц осени дарит легкую грусть и ностальгию по теплым дням. Однако, не надо унывать, ведь ноябрь имеет ряд праздников, которые отмечают украинцы. Среди них – начало Рождественского поста, День студента, Черная пятница и именины.