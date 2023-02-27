Календарь на март 2023 года: важные праздники и выходные в первом месяце весны

В марте украинцев ожидают такие праздничные даты как: Всемирный день писателя (3 марта), Международный женский день (8 марта), День украинского добровольца (14 марта) и не только.

В Украине в марте официальные выходные будут только в субботу и воскресенье. То есть украинцы будут иметь 8 официальных выходных: 4 и 5 марта, 11 и 12 марта, 18 и 19 марта, 25 и 26 марта. Рабочих дней будет – 23, сообщает 24 Канал.

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Кроме того, 8 марта не будет государственным выходным в первом месяце весны. Поскольку в Украине дополнительные выходные отменены, через военное состояние, которое продлено до 20 мая. Это предусматривает закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Однако такие условия труда касаются государственных учреждений и предприятий. В частных организациях работодатель может самостоятельно устанавливать график работы и отдыха.

Календарь праздников на март 2023

1 марта – Всемирный день гражданской обороны.

– Всемирный день гражданской обороны. 3 марта – Всемирный день писателя и Всемирный день дикой природы.

– Всемирный день писателя и Всемирный день дикой природы. 8 марта – Международный женский день.

– Международный женский день. 9 марта – День рождения Тараса Шевченко.

– День рождения Тараса Шевченко. 12 марта – День землеустроителя.

– День землеустроителя. 14 марта – День украинского добровольца.



Календарь важных дат в марте 2023 года / Фото Canva