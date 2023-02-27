Календарь на март 2023 года: важные праздники и выходные в первом месяце весны

27 февраля 2023, 15:00
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В марте украинцев ожидают такие праздничные даты как: Всемирный день писателя (3 марта), Международный женский день (8 марта), День украинского добровольца (14 марта) и не только.

В Украине в марте официальные выходные будут только в субботу и воскресенье. То есть украинцы будут иметь 8 официальных выходных: 4 и 5 марта, 11 и 12 марта, 18 и 19 марта, 25 и 26 марта. Рабочих дней будет – 23, сообщает 24 Канал.

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Кроме того, 8 марта не будет государственным выходным в первом месяце весны. Поскольку в Украине дополнительные выходные отменены, через военное состояние, которое продлено до 20 мая. Это предусматривает закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Однако такие условия труда касаются государственных учреждений и предприятий. В частных организациях работодатель может самостоятельно устанавливать график работы и отдыха.

Календарь праздников на март 2023

  • 1 марта – Всемирный день гражданской обороны.
  • 3 марта – Всемирный день писателя и Всемирный день дикой природы.
  • 8 марта – Международный женский день.
  • 9 марта – День рождения Тараса Шевченко.
  • 12 марта – День землеустроителя.
  • 14 марта – День украинского добровольца.


Календарь важных дат в марте 2023 года / Фото Canva

  • 20 марта – День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения и Международный день счастья.
  • 21 марта – Всемирный день людей с синдромом Дауна.
  • 22 марта – Всемирный день водных ресурсов.
  • 23 марта – Всемирный метеорологический день.
  • 24 марта – Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом.
  • 25 марта – День Службы безопасности Украины.
  • 26 марта – День Национальной гвардии Украины.
  • 27 марта – Международный день театра.
Автор: Ольга Бомко