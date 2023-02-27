Календарь на март 2023 года: важные праздники и выходные в первом месяце весны
В марте украинцев ожидают такие праздничные даты как: Всемирный день писателя (3 марта), Международный женский день (8 марта), День украинского добровольца (14 марта) и не только.
В Украине в марте официальные выходные будут только в субботу и воскресенье. То есть украинцы будут иметь 8 официальных выходных: 4 и 5 марта, 11 и 12 марта, 18 и 19 марта, 25 и 26 марта. Рабочих дней будет – 23, сообщает 24 Канал.
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Кроме того, 8 марта не будет государственным выходным в первом месяце весны. Поскольку в Украине дополнительные выходные отменены, через военное состояние, которое продлено до 20 мая. Это предусматривает закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".
Однако такие условия труда касаются государственных учреждений и предприятий. В частных организациях работодатель может самостоятельно устанавливать график работы и отдыха.
Календарь праздников на март 2023
- 1 марта – Всемирный день гражданской обороны.
- 3 марта – Всемирный день писателя и Всемирный день дикой природы.
- 8 марта – Международный женский день.
- 9 марта – День рождения Тараса Шевченко.
- 12 марта – День землеустроителя.
- 14 марта – День украинского добровольца.
Календарь важных дат в марте 2023 года / Фото Canva
- 20 марта – День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения и Международный день счастья.
- 21 марта – Всемирный день людей с синдромом Дауна.
- 22 марта – Всемирный день водных ресурсов.
- 23 марта – Всемирный метеорологический день.
- 24 марта – Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом.
- 25 марта – День Службы безопасности Украины.
- 26 марта – День Национальной гвардии Украины.
- 27 марта – Международный день театра.