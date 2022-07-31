Выходные в августе 2022: будут ли украинцы отдыхать на День Независимости

Каждый год украинцы имели в День Независимости выходной день, впрочем в условиях военного положения календарь выходных дней претерпел определенные изменения. Будет ли у нас дополнительный выходной в августе 2022 года – читайте дальше.

Украинцы в августе имеют несколько важных государственных и церковных праздников. В августе мы отмечаем Преображение Господне, которое в народе называют Спасом (19 августа), день Государственного Флага Украины (23 августа), день Независимости Украины (24 августа) и Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).

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В августе ждет 23 рабочих дня и 8 выходных дней. Из-за военного положения все государственные праздники, ранее выходные, автоматически отменены. Потому День Независимости будет полностью рабочим днем.

Еще 15 марта Рада приняла закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", отменяющий выходные на государственные праздники, их перенос, если праздник приходится на рабочий день, и сокращение рабочего дня в день, предшествующий празднику, который является нерабочим днем, в час.

Какие праздничные дни ждут украинцев в августе

1 августа – День подруги, День инкассатора;

2 августа – День аэромобильных войск, пророка Илии, день сестер;

3 августа – День арбуза;

4 августа – Святой мироносице Марии Магдалины;

5 августа – Почаевской иконы Божией Матери, Международный день пива;

6 августа – Святых Бориса и Глеба;

7 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, Успения святой Анны;

8 августа – День альпиниста, Всемирный день кота, Преподобномученицы Параскевы Римской, День войск связи Вооруженных Сил Украины;

9 августа – Всемирный день книголюбов, Великомученика и целителя Пантелеймона;

10 августа – Гребневской иконы Божией Матери;

11 августа – Святой мученицы Серафимы, Рождество святого Николая;

12 августа – Международный день молодежи, Всемирный день слонов;

13 августа – Всемирный день левшей;

14 августа – Первый Медовый Спас. Начало Успенского поста; День строителя; День работников ветеринарной медицины;

15 августа – День археолога, Всемирный день бездомных животных. День памяти святого Стефана;

16 августа – Преподобного Антония Римлянина;

17 августа – Международный день черного кота, День памяти святой Евдокии;

19 августа – Преображение Господне (Второй Спас). Всемирный день фотографии, День пчеловода (День пчеловода).

20 августа – Всемирный день бездомных животных;

23 августа – День Государственного Флага Украины;

24 августа – День Независимости Украины;

27 августа – День авиации Украины, День дальнобойщика, Последний день Успенского поста. Всемирный день прощения. Перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского;

28 августа – День шахтера;

29 августа – Третий Ореховый Спас;

31 августа – Всемирный день блоггеров.