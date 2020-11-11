В 2021 году украинцев ждет немало выходных и праздничных дней. В течение года у нас будет 11 официальных выходных. Если праздник выпадет на субботу или воскресенье, то выходной день традиционно будет перенесен на понедельник.

Сколько выходных будет у украинцев в 2021 году и в какие дни мы будем отдыхать, сообщает 24 канал.

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Календарь праздников в 2021 году предусматривает 11 официальных выходных дней.

1 января – Новый год (пятница);

7 января – Православное Рождество Христово (четверг);

8 марта – Международный женский день (понедельник);

1 мая – Международный день труда (суббота);

2 мая – Пасха (воскресенье);

9 мая – День Победы (воскресенье);

20 июня – День Святой Троицы (воскресенье);

28 июня – День Конституции Украины (понедельник);

24 августа – День Независимости Украины (вторник);

14 октября – День защитника Украины (четверг);

25 декабря – католическое Рождество Христово (суббота).

30 сентября Кабинет министров Украины утвердил перенос рабочих дней в 2021 году. Это создано для того, чтобы предоставить украинцам благоприятные условия для празднования Рождества, Дня независимости и Дня защитника Украины.

В 2021 году для работников с пятидневной рабочей неделей и двумя выходными в субботу и воскресенье рабочие дни перенесут:

с пятницы 8 января на субботу 16 января;



с понедельника 23 августа на субботу 28 августа;



с пятницы 15 октября на субботу 23 октября.

Если же праздник приходится на субботу или воскресенье, то следующий понедельник также является выходным. Понедельники в таком случае отрабатывать не нужно.



Календарь выходных дней в 2021 году / Инфографика 24 канала

Выходные в январе 2021 года

Итак, в начале 2021 года украинцы будут иметь 3 выходных дня. Новый год 1 января приходится на пятницу, а за ним следуют 2-3 января (суббота и воскресенье). Рождество Христово приходится на четверг. 7 января традиционно является выходным днем.

Пятница, 8 января в 2021 году также будет выходным днем. Этот день нужно будет отработать в субботу, 16 января.

Выходные в марте 2021 года

Поскольку 8 марта (Международный женский день) приходится на понедельник, то мы будем отдыхать три дня подряд.

Выходные в мае 2021 года

Международный день труда приходится на субботу, а Пасху украинцы будут праздновать уже на следующий день – 2 мая, которое приходится на воскресенье. Именно поэтому эти выходные переносятся на понедельник и вторник. Таким образом, у украинцев будет 4 выходных дня – с 1 по 4 мая.

День Победы приходится на воскресенье, поэтому выходной день будет в понедельник.

Выходные в июне 2021 года

В июне у нас 2 праздника: 20 июня празднуем День святой Троицы, а 28 июня – День Конституции Украины. Выходной в начале рабочей недели будем иметь 21 июня, ведь Троица приходится на воскресенье, 20 июня. Кроме этого, следующий понедельник также будет выходным днем, ведь День Конституции, который празднуют 28 июня, приходится на понедельник.

Выходные в августе 2021 года

24 августа украинцы будут отмечать День Независимости Украины, который приходится на вторник, поэтому будем иметь выходной посреди недели. Впрочем 23 августа, которое приходится на понедельник, предложили сделать выходным днем, поэтому украинцы смогут в конце лета устроить себе затяжные выходные. Таким образом, у нас будут выходные с 21 по 24 августа.

Однако, обратите внимание, что 23 августа нужно будет отработать в субботу, 28 августа.

Выходные в октябре 2021 года

День защитника Украины, который украинцы празднуют 14 октября, приходится на четверг. Этот день будет официально выходным. Впрочем, чтобы украинцы имели возможность больше отдохнуть, 15 октября, также будет выходным днем.

Поэтому украинцев в октябре будет ждать 4 затяжных выходных дня. Пятницу, 15 октября, придется отработать в субботу, 23 октября.

Выходные в декабре 2021 года

Католическое Рождество в 2021 году приходится на субботу, поэтому понедельник будет выходным днем.