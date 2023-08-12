Как проверить качество стирального порошка: трюк с яйцом, который нужно сделать каждому

Полки магазинов переполнены разными средствами для стирки, так что глаза разбегаются. Однако не все они являются качественными и эффективными. На поиски хорошего стирального порошка может уйти много времени.

Если же вы уже приобрели порошок, но все еще не уверены в его качестве, то на сайте 24 Канала рассказываем о простом трюке, который поможет быстро определить, насколько результативным будет то или иное средство.

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Как выбрать качественный порошок для стирки

Для этого трюка нужно растворить 1 столовую ложку порошка в стакане воды. После этого поместить в раствор немного белка из вареного яйца. Оставить так на 24 часа.

Если за сутки белок останется целым и неиспорченным, то ваш порошок имеет низкое качество. Если же бело смягчилось, начал растворяться, то такой порошок подойдет для стирки цветных вещей, имеющих небольшие загрязнения. Если белок полностью растворился – используйте порошок для стирки белой и очень грязной одежды.

Еще одно средство – зеленка

Можно также проверить качество порошка с помощью зеленки. Для этого налейте в контейнер 50 миллилитров теплой воды, добавьте четверть чайной ложки стирального порошка и несколько капель зеленки. Хорошо размешайте.

Если порошок качественный, вода быстро потеряет зеленый цвет.