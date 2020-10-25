25 октября все любители итальянской пасты отмечают Всемирный день макарон. Один из лучших способов отпраздновать Всемирный день макарон – приготовить на ужин пасту и наслаждаться ее восхитительным вкусом и ароматом.

В 1995 году во время проведения ежегодного тематического конгресса в Риме поступило предложение об учреждении специального праздника, который бы объединял любителей макароны во всем мире. В этот день проводятся праздничные мероприятия с интересными конкурсами, кулинарными мастер-классами и соревнованиями по варке вкуснейших макарон и соусов.

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Макароны любят все – от детей до взрослых, а вариантов приготовления пасты есть множество: с маслом и сыром, томатами и базиликом, морепродуктами и сливочным соусом, с фаршем, тунцом, или белыми грибами. Именно поэтому редакция LifeStyle 24 подготовила 3 вкусных рецепта пасты от украинского кулинара Евгения Клопотенко, которую можно легко приготовить на ужин.

Паста Болоньезе



Рецепт приготовления пасты

Ингредиенты:

300 г говядины (мякоть);

150 г свиной грудинки (или бекон);

1 морковь;

2 стебля сельдерея;

1 лук;

300 г томатов пелати (или томаты в собственном соку);

100 мл красного вина (сухое);

200 мл молока;

2-3 ст. л. оливкового масла;

по вкусу соль и перец;

один из видов итальянской пасты – тальятелле, лингвини или папарделле.

Паста Болоньезе от Евгения Клопотенко

Рецепт приготовления пасты Болоньезе

Нарежьте 300 граммов мякоти говядины небольшими кусочками, которые удобно забрасывать в мясорубку. Подготовьте томатное пюре из помидоров, которое можете взбить в блендере. Для соуса болоньезе нарежьте кубиками 150 граммов грудинки и 1 луковицу. Примерно такими же кубиками нарежьте 2 стебля сельдерея и 1 морковь. На сковороду отправьте кубики бекона и подрумяньте их на 2-3 ст. л. оливкового масла. Добавьте кубики моркови, лука и стебли сельдерея. Готовьте 3-4 минуты все овощи. Затем добавьте на сковороду фарш, при постоянном перемешивании подрумяньте 1-2 минуты, чтобы он потемнел. Влейте на сковороду 100 мл красного вина и выпаривайте его в течение 1-2 минут, чтобы остался лишь винный аромат. Далее влейте томатное пюре и тушите на маленьком огне 20-30 минут. Добавьте соль и перец по вкусу. В конце приготовления влейте 200 мл молока и тушите еще 5-7 минут. Молоко здесь нужно для того, чтобы немного смягчить кислотность томатов – вкус соуса получается очень нежным. Варите пасту согласно тому, как написано на упаковке. На 1 л воды необходимо брать 10 г соли. Отваренную пасту выложите на тарелку и щедро добавьте соус болоньезе. По желанию можете посыпать блюдо тертым пармезаном.

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Паста с тунцом и оливками

Паста с тунцом и оливками по рецепту Евгения Клопотенка

Ингредиенты:

200 г пасты тальятелли;

0,5 репчатого лука (половина небольшой луковицы);

6-7 оливок (без косточки);

90 г консервированного тунца (кусками в собственном соку);

0,5 зубчиков чеснока;

50 мл белого сухого вина;

30 г сыра пармезан;

оливковое масло (для жарки);

по вкусу соль, перец.

Пошаговый рецепт приготовления пасты

Рецепт приготовления пасты с тунцом и оливками

Тальятеле (200 г) отварите до готовности в подсоленной воде. На 1 литр воды потребуется 100 г макарон и 10 г соли. Пасту необходимо отваривать на 1 минуту меньше, чем указано на упаковке. Лук (½ шт.) мелко порежьте и обжарьте на сковороде с небольшим количеством оливкового масла, до тех пор, пока оно не станет прозрачным. Добавьте оливки (6-7 шт.), мелко порубленный чеснок (½ зубчика) и белое вино (50 мл). Дайте вину немного выпариться. Перед тем, как выложить на сковороду отваренные тальятелле, добавьте небольшое количество воды, в которой они варились. Так блюдо будет намного сочнее. Выложите тальятелле и хорошо перемешайте с тунцом (90 г), тушите еще минуту, не больше. Выложите на тарелки, посыпьте тертым пармезаном (30 г) и свежемолотым перцем.

Паста з белыми грибами

Рецепт приготовления пасты с белыми грибами

Ингредиенты:

200 г спагетти;

100-150 г белых грибов (замороженных);

0,5 репчатого лука (половина небольшой луковицы);

50 мл сливок (30-33% жирности);

50 мл белого вина;

2 веточки мяты;

30 г сыра пармезан;

оливковое масло (или подсолнечное масло для жарки);

по вкусу соль, перец.

Пошаговый рецепт приготовления пасты

Рецепт приготовления пасты с белыми грибами