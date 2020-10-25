Всемирный день макарон: 3 вкусных рецепта пасты, которые можно приготовить на ужин
25 октября все любители итальянской пасты отмечают Всемирный день макарон. Один из лучших способов отпраздновать Всемирный день макарон – приготовить на ужин пасту и наслаждаться ее восхитительным вкусом и ароматом.
В 1995 году во время проведения ежегодного тематического конгресса в Риме поступило предложение об учреждении специального праздника, который бы объединял любителей макароны во всем мире. В этот день проводятся праздничные мероприятия с интересными конкурсами, кулинарными мастер-классами и соревнованиями по варке вкуснейших макарон и соусов.
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Макароны любят все – от детей до взрослых, а вариантов приготовления пасты есть множество: с маслом и сыром, томатами и базиликом, морепродуктами и сливочным соусом, с фаршем, тунцом, или белыми грибами. Именно поэтому редакция LifeStyle 24 подготовила 3 вкусных рецепта пасты от украинского кулинара Евгения Клопотенко, которую можно легко приготовить на ужин.
Паста Болоньезе
Рецепт приготовления пасты
Ингредиенты:
- 300 г говядины (мякоть);
- 150 г свиной грудинки (или бекон);
- 1 морковь;
- 2 стебля сельдерея;
- 1 лук;
- 300 г томатов пелати (или томаты в собственном соку);
- 100 мл красного вина (сухое);
- 200 мл молока;
- 2-3 ст. л. оливкового масла;
- по вкусу соль и перец;
- один из видов итальянской пасты – тальятелле, лингвини или папарделле.
Паста Болоньезе от Евгения Клопотенко
Рецепт приготовления пасты Болоньезе
- Нарежьте 300 граммов мякоти говядины небольшими кусочками, которые удобно забрасывать в мясорубку. Подготовьте томатное пюре из помидоров, которое можете взбить в блендере.
- Для соуса болоньезе нарежьте кубиками 150 граммов грудинки и 1 луковицу. Примерно такими же кубиками нарежьте 2 стебля сельдерея и 1 морковь.
- На сковороду отправьте кубики бекона и подрумяньте их на 2-3 ст. л. оливкового масла.
- Добавьте кубики моркови, лука и стебли сельдерея. Готовьте 3-4 минуты все овощи.
- Затем добавьте на сковороду фарш, при постоянном перемешивании подрумяньте 1-2 минуты, чтобы он потемнел.
- Влейте на сковороду 100 мл красного вина и выпаривайте его в течение 1-2 минут, чтобы остался лишь винный аромат.
- Далее влейте томатное пюре и тушите на маленьком огне 20-30 минут. Добавьте соль и перец по вкусу.
- В конце приготовления влейте 200 мл молока и тушите еще 5-7 минут. Молоко здесь нужно для того, чтобы немного смягчить кислотность томатов – вкус соуса получается очень нежным.
- Варите пасту согласно тому, как написано на упаковке.
- На 1 л воды необходимо брать 10 г соли. Отваренную пасту выложите на тарелку и щедро добавьте соус болоньезе. По желанию можете посыпать блюдо тертым пармезаном.
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Паста с тунцом и оливками
Паста с тунцом и оливками по рецепту Евгения Клопотенка
Ингредиенты:
- 200 г пасты тальятелли;
- 0,5 репчатого лука (половина небольшой луковицы);
- 6-7 оливок (без косточки);
- 90 г консервированного тунца (кусками в собственном соку);
- 0,5 зубчиков чеснока;
- 50 мл белого сухого вина;
- 30 г сыра пармезан;
- оливковое масло (для жарки);
- по вкусу соль, перец.
Пошаговый рецепт приготовления пасты
Рецепт приготовления пасты с тунцом и оливками
- Тальятеле (200 г) отварите до готовности в подсоленной воде. На 1 литр воды потребуется 100 г макарон и 10 г соли. Пасту необходимо отваривать на 1 минуту меньше, чем указано на упаковке.
- Лук (½ шт.) мелко порежьте и обжарьте на сковороде с небольшим количеством оливкового масла, до тех пор, пока оно не станет прозрачным.
- Добавьте оливки (6-7 шт.), мелко порубленный чеснок (½ зубчика) и белое вино (50 мл). Дайте вину немного выпариться.
- Перед тем, как выложить на сковороду отваренные тальятелле, добавьте небольшое количество воды, в которой они варились. Так блюдо будет намного сочнее.
- Выложите тальятелле и хорошо перемешайте с тунцом (90 г), тушите еще минуту, не больше.
- Выложите на тарелки, посыпьте тертым пармезаном (30 г) и свежемолотым перцем.
Паста з белыми грибами
Рецепт приготовления пасты с белыми грибами
Ингредиенты:
- 200 г спагетти;
- 100-150 г белых грибов (замороженных);
- 0,5 репчатого лука (половина небольшой луковицы);
- 50 мл сливок (30-33% жирности);
- 50 мл белого вина;
- 2 веточки мяты;
- 30 г сыра пармезан;
- оливковое масло (или подсолнечное масло для жарки);
- по вкусу соль, перец.
Пошаговый рецепт приготовления пасты
Рецепт приготовления пасты с белыми грибами
- Грибы (100-150 г) необходимо разморозить при комнатной температуре. Половину грибов отложите отдельно – их используем для подачи. Эту половину грибов обжарьте на сковороде с растительным маслом до золотистой корочки, добавьте соль и перец по вкусу. Отварите спагетти (200 г) в подсоленной воде.
- Лук (½ шт.) мелко порежьте и обжарьте на сковороде с небольшим количеством оливкового масла, пока оно не станет прозрачным. Добавьте вторую половину грибов и обжарьте еще несколько минут. Добавьте щепотку соли.
- Добавьте белое вино (50 мл) и дайте ему немного выпариться.
- Добавьте сливки (50 мл) и спагетти и тушите еще 2 минуты. Перед подачей на стол добавьте тертый пармезан (30 г), измельченные листочки мяты (несколько веточек) и молотый перец.