Спасибо, что спасаете жизни: невероятные поздравления в картинках со Всемирным днем донора крови

Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Резолюцию о введении праздника 23 мая 2005 года приняла Всемирная ассамблея здравоохранения. В наше время быть донором – очень ценно и важно.

Дату праздника выбрали в честь дня рождения Карла Ландштайнера. Он родился в Австрии, был врачом, иммунологом и инфекционистом. Специалист получил Нобелевскую премию за свое открытие. Мужчина обнаружил, что разные группы крови могут быть совместимыми, передает LifeStyle 24.

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По случаю Всемирного дня донора крови наша редакция подготовила подборку поздравлений в картинках. Поздравляем всех причастных с профессиональным праздником. Спасибо за спасение многих жизней, ваш вклад в будущее – невероятный.

Всемирный день донора крови 2024: картинки-поздравления

Поздравления для доноров крови / Фото Freepik

Поздравления для доноров крови / Фото Freepik

Поздравления для доноров крови / Фото Печерская районная в городе Киеве государственная администрация

Поздравления для доноров крови / Фото Областное управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации

Поздравления для доноров крови / Фото Юрьевский поселковый совет

Поздравления для доноров крови / Фото Житомирский областной совет

Поздравления для доноров крови / Фото Freepik

Поздравления для доноров крови / Фото Canva

Поздравления для доноров крови / Фото Canva

Поздравления для доноров крови / Фото Freepik

Надеемся, что вы выбрали картинки, которыми сегодня поздравите знакомых доноров с праздником. Поблагодарите их за работу, ведь она очень важна.