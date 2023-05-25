Когда христиане будут праздновать Вознесение в 2024 году: точная дата по новому календарю

Вознесение Господне считается одним из важнейших религиозных праздников в христианстве. Оно символизирует событие, когда Исус Христос поднялся на небо перед глазами своих учеников. В этом году праздник был отмечен 25 мая. Изменится ли дата Вознесения в соответствии с новым церковным календарем – читайте дальше.

Православная Церковь Украины утвердила постановление о календарном вопросе. Это означает, что уже с 1 сентября этого года ПЦУ переходит на новый юлианский календарь. Оно скажется на определенных праздниках. 24 Канал расскажет, как это повлияет на праздник Вознесения.

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Вознесение Господне по новому календарю

Вознесение Господне – это религиозный праздник, которым чествуют событие, когда Иисус Христос, по свидетельству Библии, поднялся на небо перед очами Своих учеников.

Дата Вознесения Господня привязана к Пасхе: ее празднуют на 40-й день после Воскресения. Поэтому новый церковный календарь никоим образом не повлияет на дату этого праздника в следующем году. Ведь празднование события полностью зависит от того, когда Пасха.



Вознесение Господне / Фото Эспрессо Запад

Кстати, Воскресение в 2024 году католики будут праздновать 31 марта, а православные – 5 мая. Соответственно Вознесение Господне в 2024 году католики отметят 9 мая, тогда как православные – 13 июня.

История Вознесения Господня

В Библии говорится, что после воскресения Иисус Христос 40 дней был на земле среди своих учеников, которым рассказывал о Царстве Божьем. Впоследствии собрав их на горе Елеон у Иерусалима, всех благословил, а сам отправился на небеса.

Впоследствии к ученикам пришли два ангела, которые сообщили, что Иисус еще вернется. Ангелы возвестили людям, что Господь во второй раз придет на землю и будет судить и живых, и мертвых.

В вознесении Господне паломники со всего мира отправляются в монастырь на гору Элеон, где можно увидеть отражение ноги Христа, с которого он пошел на небо. В этот день в церквях проводятся особые службы, во время которых нужно помолиться за спасение души.