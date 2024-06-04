Когда в Украине будут праздновать Вознесение Господне в 2024 году: дата важного праздника

Уже совсем скоро христиане восточного обряда будут праздновать один из главных церковных праздников Вознесение Господне. В этот день вспоминается, как Иисус Христос исчез в небе. Наблюдали за событием его апостолы.

Традиционно праздник приходится на сороковой день после Воскресения Христова, поэтому он не имеет фиксированной даты. Когда же верующие будут праздновать в этом году, расскажет LifeStyle 24.

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Вознесение Господне 2024: дата и традиции праздника

В 2024 году православные христиане и греко-католики праздновали Пасху 5 мая, поэтому праздник Вознесения Господня состоится 13 июня. А вот римо-католики уже его отметили 9 мая.

В важный религиозный праздник люди обязательно идут в церковь. Считается, что в этот день Господь слышит молитвы и просьбы всех верующих, однако важно обращаться к Иисусу Христу искренне. Кто-то идет в храм, чтобы поставить свечу, ведь тогда также поминают усопших родственников.

В день Вознесения Господня стоит посвятить время благотворительности и помогать нуждающимся. Говорят, что Сын Божий в праздник приходит к людям, поэтому видит все их поступки. Если сделать доброе дело, то вскоре в жизнь придет счастье. Кстати, отказывать в помощи в праздник не следует.

Наши предки имели особую традицию – печь печенье, которое выглядело как лестница. Это символизировало то, как Иисус Христос вознесся на небо. Сладостями было принято угощать всех близких людей. Интересно, что украшают дом зеленью больше на Троицу, однако и во время праздника Вознесения это можно делать.