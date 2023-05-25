Вознесение Господне 2023: история праздника, традиции и что нельзя делать в этот день

25 мая православная церковь празднует Вознесение Господне, когда Иисус Христос во плоти вознесся на небо. Это один из главных 12 христианских праздников.

Вознесение Господне празднуют каждый год через 40 дней после дня Воскресения Христова, пишет 24 Канал. Он всегда выпадает в день четверга – в 2023 году христиане восточного обряда отмечают его 25 мая.

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История праздника

История Вознесения Христова описывается в Евангелии. После воскресения Иисус Христос пробыл со своими учениками еще 39 дней. На 40 день он собрал апостолов и отправился на гору Елеонскую (или Элеон). Считают, что с ними была и Матерь Христа – Дева Мария.

Иисус благословил всех и вознесся на небо. Впоследствии появились ангелы, предупредившие, что со временем Христос снова вернется и будет судить живых и мертвых.



Вознесение / Фото из Википедии

Главные традиции

В день Вознесения Господня перестают здороваться "Христос Воскрес!" и возвращаются к традиционному приветствию "Слава Иисусу Христу!". В храмах прячут плащаницу. Накануне верующие идут в исповедь, а в день праздника обязательно посещают церковь и богослужение.

В Украине сохранилась особая традиция печь печенье или пироги с украшениями в виде полосок – их называли "лестницами" (чтобы Иисусу было на чем подняться в небо).

Что нельзя делать в Вознесении Господнем