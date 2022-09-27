Воздвижение Креста Господня 2022: история и значение праздника

Ежегодно Воздвижение Креста Господня отмечают 27 сентября. Этот праздник относится к двенадцати важнейшим праздникам в году. В этот день верующие вспоминают голгофский крест, на котором распяли Иисуса Христа.

Воздвижение переводится как "возвышение". В народе праздник имеет еще второе название "Крестовоздвижение". А его история окутана множеством историй и разных легенд, пишет 24 канал.

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История праздника Воздвижения Креста Господня

Согласно разным преданиям в 326 году возле Голгофы нашлись остатки креста, на котором распяли Иисуса Христа. Крест нашла мать Константина Великого Елена и ерусалимский епископ Макарий. Они организовали раскопки на горе Голгофа и обнаружили три креста. Впоследствии там был построен храм Воскресения Господня, в котором находилась одна часть креста, а другую часть передали императору Константину.

История праздника Воздвижения Креста Господня / Фото "Зеркало недели"

Праздник Воздвижения Креста Господня был начат после того, как построили большой храм в Иерусалиме. Освящение храма состоялось 13 сентября 335 года, а 14 сентября – состоялось торжественное поднятие найденного креста.

Также крест сыграл очень необыкновенную роль для правителя Константина. Это был не только символ его веры, но символ возможного существования Римской империи. По легенде однажды, перед важной битвой, Константин молился Богу, чтобы тот послал ему знак. что он рядом с ним. Сражение должно было произойти с язычниками, которые разрушали империю и жестоко убивали христиан. Тогда он увидел в небе большой крест, а во сне Иисус держал в руке крест и сказал ему такие слова: "Под этим знаком победишь".

После этого он приказал, чтобы воины перед битвой на всех щитах нарисовали крест. В тот день они победили в сложной и изнурительной битве, а крест стал символом верности Бога.

Обычно в этот день еще с древнейших времен люди стараются соблюдать строгий пост, ведь Воздвижение напоминает распятие Христа и его смерть.

Значение Воздвижения Креста Господня / Фото "Canva"

Для христиан крест имеет важное значение. Он символизирует пересечение Божьей любви и его справедливости, покорения и смирения. Он напоминает христианам историю борьбы и искупления людей от всех грехов. И благодаря жертве Иисуса и Божьего обета у людей есть шанс на вечную жизнь в небесах.