Не забудьте об этом: что нельзя делать в Воздвижении Креста Господня

Воздвижение Креста Господня – большой праздник, который по новому церковному календарю отмечаем 14 сентября. Верующие особенно чтят этот праздник, потому что в его основе заложено историческое событие.

Речь идет о поисках креста, на котором распяли Исуса Христа: праздником почитается его отыскание и установка на возвышении. Какие традиции существовали в этот день и что нельзя делать – подскажет 24 Канал.

Будьте в курсе Воздвижение Креста Господня в Украине: когда будем праздновать в этом году

Традиции в Воздвижение Креста Господня

В старину считалось, что именно с этого дня осень потихоньку двигается в сторону зимы. К тому же появлялось много интересных примет. В частности, предки говорили, что на Воздвижение Креста птицы улетают из родных мест в теплые края.

Со дня Воздвижения во дворе становится все холоднее. Солнце еще появляется, впрочем, сильного тепла ждать не приходится. Поэтому многие уже вытягивают теплую одежду.



Зажженная свеча / Фото "Этнохата"

На Воздвижение христиане всегда ходили в храм. Важно было также очистить пространство дома. Поэтому они жгли свечи, ходили по всем комнатам и молились "Отче наш". Некоторые верующие рисовали кресты на дверях: считали, что это будет оберегом от злых духов.

Что нельзя делать в Воздвижение Креста Господня

В такой религиозный праздник верующие должны соблюдать пост, чтобы воздать честь страданиям Сына Божьего. Ограничения касаются еды: употреблять мясо, яйца, молоко и блюда из этих продуктов нельзя.

В Воздвижение Креста не рекомендуется начинать что-нибудь новое. Потому что наши предки считали, что появятся определенные препятствия и не получится реализовать желаемое. Нельзя ехать в дальний путь, чтобы не заблудиться.

А вот детям не разрешали гулять в лесу и у воды. Считалось, что в это время активно ползают змеи и могут внезапно укусить.