Воздвижение Креста Господня 2022: народные приметы и запреты в этот праздник
Ежегодно 27 сентября в Украине отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Это один из двенадцати важнейших праздников в церковном календаре. О том, что нельзя делать в этот день и в народе поверья — читайте в материале.
По древней легенде крест был найден перед Пасхой, поэтому раньше Воздвижение Креста Господня праздновали сразу после светлого праздника. Впоследствии его перенесли на 14 сентября по старому стилю, а сейчас это – 27 сентября. В этот период становится холодно, а птицы готовятся к вылету в теплые края, отмечает 24 канала.
Читайте также Воздвижение Креста Господня 2022: история и значение праздника
Праздник Воздвижения был начат по случаю обретения Креста Господня матерью императора Константина Еленой в 326 году в Иерусалиме у горы Голгофы. После того, как построили храм Воскресения Господня в память об этом событии, патриарх Макарий поднял крест, чтобы христиане приходили со всех сторон света для поклонения.
По традиции в этот праздник в церквях совершаются праздничные служения, а верующие молятся с просьбами о Божьей защите и помощи. Также стараются соблюдать строгий пост.
Что нельзя делать в праздник Воздвижения Креста Господня / Фото "Малая Страница"
Запреты в праздник Воздвижения Креста Господня
- Нельзя употреблять пищу животного происхождения, рыбу и молочные продукты.
- Не стоит планировать или возбуждать какие-либо серьезные дела, ведь их может ожидать неудачное завершение.
- Нельзя ходить в лес, чтобы не наткнуться на змей, которые готовятся к зиме.
- Нельзя ссориться и злословить.
- Нельзя желать зла своим ближним.
- Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, а также разными работами по дому.
- Нельзя отправляться в далекое путешествие и покидать свой дом надолго.
Когда украинские хозяйки подавали на стол печеные пироги и пирожки из капусты, делали много заготовок на зиму. А девушки собирались на посиделки и загадывали разные сокровенные желания, в основном просили о счастливой судьбе и скором замужестве.
Народные приметы на праздник Воздвижения Креста Господня 2022 / Фото "Canva"
Приметы на Воздвижении Креста Господня
- Если птицы уже улетели в теплые края – ждите суровой зимы.
- Если паутина стелется повсеместно – это к теплу, а если мало паутины – это к сухой осени.
- Если гуси летят высоко – осень будет продолжительной.
- Если на бабье лето погода плохая – осень будет сухой.
- Если хорошо уродился щавель – зима будет теплой.
- Если на улице утром заморозки – это до предстоящей зимы, а если погода теплая и ясная – зима наступит нескоро.
- Если дует западный ветер – это к плохой погоде летом, а если дует северный ветер – следующее лето будет жарким.