Воздвижение Креста Господня 2022: народные приметы и запреты в этот праздник

Ежегодно 27 сентября в Украине отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Это один из двенадцати важнейших праздников в церковном календаре. О том, что нельзя делать в этот день и в народе поверья — читайте в материале.

По древней легенде крест был найден перед Пасхой, поэтому раньше Воздвижение Креста Господня праздновали сразу после светлого праздника. Впоследствии его перенесли на 14 сентября по старому стилю, а сейчас это – 27 сентября. В этот период становится холодно, а птицы готовятся к вылету в теплые края, отмечает 24 канала.

​Читайте также Воздвижение Креста Господня 2022: история и значение праздника

Праздник Воздвижения был начат по случаю обретения Креста Господня матерью императора Константина Еленой в 326 году в Иерусалиме у горы Голгофы. После того, как построили храм Воскресения Господня в память об этом событии, патриарх Макарий поднял крест, чтобы христиане приходили со всех сторон света для поклонения.

По традиции в этот праздник в церквях совершаются праздничные служения, а верующие молятся с просьбами о Божьей защите и помощи. Также стараются соблюдать строгий пост.

Что нельзя делать в праздник Воздвижения Креста Господня / Фото "Малая Страница"

Запреты в праздник Воздвижения Креста Господня

Нельзя употреблять пищу животного происхождения, рыбу и молочные продукты.

Не стоит планировать или возбуждать какие-либо серьезные дела, ведь их может ожидать неудачное завершение.

Нельзя ходить в лес, чтобы не наткнуться на змей, которые готовятся к зиме.

Нельзя ссориться и злословить.

Нельзя желать зла своим ближним.

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, а также разными работами по дому.

Нельзя отправляться в далекое путешествие и покидать свой дом надолго.

Когда украинские хозяйки подавали на стол печеные пироги и пирожки из капусты, делали много заготовок на зиму. А девушки собирались на посиделки и загадывали разные сокровенные желания, в основном просили о счастливой судьбе и скором замужестве.

Народные приметы на праздник Воздвижения Креста Господня 2022 / Фото "Canva"

Приметы на Воздвижении Креста Господня