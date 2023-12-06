Язык не повернется жаловаться, – Козловский сказал, что думает о тех, кто устал донатить

Ко Дню волонтера украинский певец Виталий Козловский сказал, что думает о людях, которые устали донатить. Также певец признался, кто сильно вредит военным на фронте.

Недавно артист рассказал, что переходит в другую воинскую часть. Сейчас его служба проходит в Киеве, в рядах Вооруженных Сил Украины. По словам Виталия, перейти в другую часть было не его желанием, а инициативой тех, к кому он сейчас перевелся.

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Виталий Козловский сказал, что думает о людях, уставших помогать армии

Артист отметил, что сейчас в его соцсетях не будет другого контента, как война. Он сказал, что понимает, почему украинцы теперь меньше помогают армии, потому что это сложно финансово. Однако Козловский подчеркнул, насколько тяжело защитникам на фронте, поэтому очень важно донатить.

Я ужасно скучаю по сцене и нашим встречам. Но пока моя реальность совсем о другом. Знаю, что всем тяжело. Все истощились финансово и устали донатить. И я каждый раз переступаю через себя, когда прошу у людей: давайте соберем, давайте купим. Но я каждый день на связи с собратьями, и зная, как им там, жаловаться здесь, что сложно, уже не вернется язык,

– рассказал Виталий.

Козловский отметил, что сложности украинским военным придают морозы и холод. Артист подчеркнул, что на фронте часто ломается и уничтожается техника, поэтому защитники постоянно нуждаются в помощи.

С одной стороны давит враг, с другой — к костям пробирает холод. Техника уничтожается и ломается. Можно неудачно выехать раз – шин нет. Или вообще авто нет. Лишь бы люди уцелели. Простуды. Мышь. Переутомление. Утраты. Списки потребностей ежедневные и обширные. Пока собрал, купил, отправил, отчитался – того уже не стало. Начинай сначала,

– написал он.

По словам Виталия, он не понимает людей, которые сделали из волонтерства бизнес. Также артист поблагодарил тех волонтеров, которые бесполезно помогают украинским защитникам.

Ты не то что не зарабатываешь, ты выносишь из дома последнее, как-то выкручиваешься, что-то прилагаешь, где просишь, чтобы отдать пацанам. Но здесь у меня очень четкая мотивация: если на нашей земле будет враг, нафиг не потребуются ни бизнесы, ни песни, ни концерты, ни удобства, ничего! Поэтому буду делать сколько есть сил. Сегодня – Международный день волонтера. И я поклоняюсь тем, кто по зову сердца помогает и стал крепким тылом для наших бойцов,

– сказал мужчина.

Также в своем инстаграмме Козловский поделился, что бойцам очень мешают мыши. Они часто появляются в блиндажах украинских военных и живут с ними.

Где бойцы – там тепло. Где тепло – там мыши. Я до сих пор помню ощущение мышиных лап, которые бегают по тебе, пока пытаешься заснуть,

– добавил он.



Скриншот истории / Фото из инстаграмма певца

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