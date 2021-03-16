Оркестр из 22 музыкантов записал музыку для спектакля, который будут транслировать онлайн, а также в кинотеатрах. Речь идет об украинской версии спектакля Николая Гоголя "Шинель".

Запись композиции будет передавать атмосферу настоящего театра. Музыку, которую исполнил оркестр, добавят к видеозаписи спектакля.

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Запись музыки на сцене

Аудиосопровождение записали на сцене, а не в студии звукозаписи, как это происходит обычно. Это сможет передать зрителю историю спектакля и виртуально перенести его от экранов гаджетов в театральный зал.

Саундтреки и музыкальный бэкграунд для видеоверсии спектакля написали современные электронные саунд-продюсеры Александр Филоненко и Дмитрий Авксентьев.



Музыканты записали 13 композиций / Скриншот с видео

Продюсер Авксантьев пояснил, что существуют такие технологии, которые могут воспроизвести музыку синтетически. Однако, по его словам, чтобы слушатели могли насладиться настоящими звуками театра, приняли решение записать оркестр.

Мы написали основную часть где-то за 2 недели. Это 13 композиций, каждая по несколько минут,

– рассказал он.

О чем спектакль "Шинель"

Как отметила продюсер "Театра 360 градусов" Наталья Чижова, в видеозаписи будет та же труппа, что играет спектакль на сцене. Она подчеркнула, что это такая синергия – микс театрального жанра и киножанра.

В семейном спектакле по Николаю Гоголю "Шинель" говорится о том, как человек столкнулся с неприятием его обществом, насмешкой и буллингом, что актуально в настоящем. Продюсеры подчеркнули, что постановка заинтересует как детей, так и взрослых.



В составе оркестра было 22 музыкантов / Скриншот с видео

Организаторы призывают пересмотреть запись в семейном кругу. Премьеру покажут в день рождения Николая Гоголя – 1 апреля.

Спектакль на украинском, что доказывает, что Гоголь – украинец. Наша цель – популяризировать театр в любом образе: и через 3D-технологии, и новые звуковые решения. Хотим быть повсюду,

– отметила актриса и продюсер Даша Малахова.

Где можно посмотреть виртуальные спектакли

Инновационный проект "Театр 360 градусов" впервые свои творческие эксперименты показал осенью 2020 года. Это был спектакль с интеграцией 3D-технологий. По словам Малаховой, спектакль онлайн посмотрели почти 40 тысяч украинцев.

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Спектакль "Шинель" будут демонстрировать зрителям сначала бесплатно онлайн, а с 1 апреля – в кинотеатрах. Кроме музыкантов, композиторов и продюсеров над спектаклем работали еще почти 50 человек съемочной группы.