Нужно ли укрывать виноград на зиму: важные советы, которые помогут уберечь куст

Многих хозяев каждый год беспокоит вопрос: нужно ли укрывать виноград на зиму? Ведь мнения расходятся. Однако следует отметить, что это зависит от сорта.

Специалисты рекомендуют укрывать кусты тех сортов винограда, которые совсем не устойчивы к морозам. Если зимой они замерзнут, что летом вам чаще придется бороться с разными болезнями.

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Почему нужно укрывать виноград на зиму

Если на улице ударят морозы минус 18-20 градусов, то замерзнут глазки, лоза и многолетняя древесина винограда. Для кустов также вреден ветер и оттепели. Если на улице будут такие погодные условия, то влага из стеблей испарится, а корни не смогут давать достаточно воды растению. Кроме того, даже нестрашные морозы могут привести к гибели корневой системы.

Чем укрывать виноград

Некоторые садоводы выбирают листья волнистого шифера или куски рубероида для укрытия винограда. Однако эксперты говорят, что лучше всего подойдут нетканые материалы или полимерные пленки.

Отметим, что не только укрытие поможет вашему винограду перезимовать. Также необходимо глубоко перекопать землю перед посадкой саженца, удалить зеленые и незрелые лозы, хорошо полить кусты и обработать их железным купоросом против вредителей.