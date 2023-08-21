Никогда не бросайте это в унитаз: 12 вещей, забивающих сантехнику
Есть люди, которые выбрасывают в унитаз все ненужное, не задумываясь о возможных последствиях. А это может привести к проблемам с канализацией.
Унитаз – это не помойка, важно помнить. Нельзя туда выбрасывать все, что заблагорассудится. Если будете продолжать так поступать – рано или поздно придется вызывать сантехника. Список вещей, которыми нельзя засорять унитаз – подскажет 24 Канал.
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Что запрещено выбрасывать в унитаз: список
Простой пример – ватные палочки. Они мешают нормальному стоку воды и застревают в трубах. Это может привести к проблемам в канализации.
Ватные палочки / Фото Inspired
Запрещено бросать в сантехнику гигиенические прокладки и тампоны. Эти предметы предназначены для одноразового использования. Они не растворяются в воде и засоряют трубы.
Многие привыкли избавиться таким образом остатков пищи. Это неправильно. Не стоит отправлять в унитаз супы, вареный или жареный картофель, мясо, рыбу, майонезные салаты или крупы. Пища в канализации может начать гнить, кроме того, она нарушает работу канализации.
Продовольствие / Фото Harchi.info
Так же как и прокладки, детские подгузники поглощают влагу, поэтому они увеличиваются и забивают трубы. Избавляйтесь их должным образом в мусорное ведро, а не в унитаз.
Есть такое мнение, что бумажные полотенца так же растворятся в воде, как туалетная бумага, поэтому их можно сливать в сантехнику. Это не совсем так: выбрасывайте лучше их в ведро.
Бумажное полотенце / Фото Petruzalek
Кстати, не все виды туалетной бумаги можно бросать в унитаз. Очень толстые и многослойные – все-таки лучше в ведро: в унитаз тоже не стоит. Вы ведь не хотите потом чистить канализацию?
Туалетная бумага / Фото Devisan
- Некоторые люди считают, что ничего не произойдет, если кошачьи отходы выкинуть в унитаз. Не рекомендуем так делать, потому что это периодически забивает трубы.
Любые лекарственные препараты не должны оказываться в унитазе. Это очень вредит канализационной системе и природе в целом.
Лекарственные средства / Фото UNDP
Казалось бы, как могут повредить сантехнике скорлупы от яиц ? Впрочем, даже маленькие остатки могут задерживать другие предметы в канализации, и будет неприятность.
Яичная скорлупа / Фото "Центр идей"
Такие мелкие вещи, как волосы или зубные нити, не способные раствориться в воде Когда попадают в трубы, образуют определенный барьер, через который не смогут пройти другие предметы. Возможно, нужно будет вызвать профессионала.
Зубная нить / Фото "Стоматология Позняки"