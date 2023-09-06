10 вещей, которые нельзя использовать по истечении срока годности

Все мы хорошо знаем, что у каждой вещи есть свой срок годности. И использовать их по истечении этого периода может быть не просто вредно, но и опасно.

Просрочные вещи могут создавать угрозу для вас и ваших близких. Но наверняка каждый человек хотя бы раз в жизни грешил их использованием. Какие предметы точно нужно выбросить в помойку по истечении срока годности – расскажет 24 Канал.

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Вещи, которые нельзя использовать после просрочки

Если правильно чистить зубы и делать это дважды в день, как рекомендуют специалисты, через некоторое время щетка потеряет свою эффективность. Щетинки будут путаться или торчать в разные стороны. Это плохо, потому что такой зубной щеткой вы не сможете избавиться от налета. А кариес потом никто не хочет лечить. Поэтому меняйте ее каждые 2-3 месяца.



Зубная щетка / Фото "Амазон"

Любимым дополнением к образу у женщин часто служит помада. Ее следует держать в прохладном месте. Потому что потом он может стать мягким. Обычно срок ее использования – около года. К тому же бактерии из губ будут мигрировать на помаду и наоборот. А если делать это очень долго, это может повредить.



Губная помада / Фото Glamchek.com

Кухонная губка – это средство, которым пользуемся мы все каждый день. Там большое количество бактерий от разной пищи и жира. Здесь важно менять их вовремя: хотя бы 1 раз в 2 недели. Также дезинфицируйте губку кипятком раз в 2 дня.



Кухонная губка / Фото Freepik

Когда мы говорим о любые кремы для лица, вопрос срока годности встает особенно остро. Потому что их категорически нельзя использовать по его окончании. Компоненты за долгий промежуток времени теряют свои свойства.



Крем для лица / Фото ISEI

Домашние тапки – любимая вещь многих, потому что она ассоциируется с уютом и домом. Долго года их лучше не носить. Преимущественно люди редко их стирают, поэтому там очень много микробов. Грибковая инфекция – неприятная штука, поэтому не носите тапочки годами.



Домашние тапочки / Фото "Тарлини"

Корм для животных, равно как и любая другая пища, становится вредным после просрочки. Если есть такие продукты, могут появляться болезни внутренних органов, аллергии. Корм лучше хранить в холодильнике и следить за датой, к которой его употребить.



Корм для животных / Фото Deposit.photos

Никто бы не догадался, но в этот список также входит контейнер для линз. Хотя люди, носящие линзы, чистят их специальным раствором, но все равно они не могут быть стерильными. Через некоторое время там скапливается большое количество бактерий, что может приводить к проблемам с глазами. Контейнер следует менять 1 раз в 3 месяца.

Контейнер для линз / Фото "Линкон"

Такой простой предмет для обихода, как деревянная доска накапливает бешеное количество бактерий. От ножа на ней остаются выемки, которые трудно качественно очистить. Хотя срок годности таковых достигает 5-7 лет. А вот с пластиковыми досками – дело похуже, они хуже отмываются, чем деревянные. Их обычно сменяют 1 раз в год.



Кухонная доска / Фото "СП Контакт"

О таких вещах, как сетевые фильтры или удлинители, редко кто задумывается. Но оказывается, они тоже имеют свой срок годности. Часто упаковку сразу выбрасывают и не обращают на них никакого внимания. Но если этого не делать, то изделие может расплавиться в самый неожиданный момент.

Сетевые фильтры / Фото Storgom.ua

Каждый день мы пользуемся расческой и даже не думаем о том, какой срок пользования допустим. Его нужно хотя бы 1 раз в неделю обрабатывать или мыть. А дольше всего им можно пользоваться полгода, потому что накапливаются кусочки кожи, жир, бактерии.

Расческа / Фото Cosmoshop