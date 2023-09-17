Веры, Надежды, Любви и их матери Софии: что нельзя делать в этот день

17 церковь ПЦУ по новому календарю чтит память сестер-мучениц Веру, Надежду и Любовь, а также их мать Софию. В этот день христианам следует соблюдать определенные запреты.

Ранее День Веры, Надежды, Любви и их матери Софии праздновали 30 сентября, но по новому календарю этот праздник отмечают сегодня – 17 сентября. 24 Канал расскажет, какие запреты действуют в этот день.

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Праздник сестер-мучениц рассказывает об истории их преданной веры. Их мать Софья прививала девушкам любовь к Господу и благочестивый образ жизни. Имя мучениц стали одновременно названиями христианских добродетелей.

Что нельзя делать в День Веры, Надежды, Любви и матери Софии

В этот день почитается память мучеников. Поэтому сегодня им запрещено тяжело работать или делать что-нибудь в быту. Всю работу в этот день должны взять на себя мужчины. Нельзя и ссориться с женщинами.

или делать что-нибудь в быту. Всю работу в этот день должны взять на себя мужчины. Нельзя и ссориться с женщинами. Как и в любой праздник, сегодня нельзя конфликтовать и злословить, сплетничать и желать зла.

и злословить, сплетничать и желать зла. Лучше в этот день отказаться от рукоделия . Нельзя шить, вязать, вышивать.

. Нельзя шить, вязать, вышивать. Праздник считался неудачным днем для венчания. Однако сегодня можно договариваться о свадьбе.

В этот праздник христианам следует сходить в церковь. Девушки обычно молились святым Вере, Надежде, Любви и Софии с просьбами о счастливом браке. Женщины обращались к мученицам и просили о мире в семье, здоровье своих дочерей.