День памяти Веры, Надежды, Любви и Софии: дата празднования и история праздника

В пятницу, 30 сентября, в Украине отмечают День памяти мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. В этот день вспоминают благочестивую Софию и ее троих дочерей, пострадавших за христианскую веру.

София и ее дочери стали примером силы духа и мужества, крепкой веры и добродетельной жизни. В Киевской Руси День святых мучениц Софии, Веры, Надежды и Любви, носивших имени трех христианских добродетелей, считали женским днем, ведь свои именины в тот день отмечали многие женщины, отмечает 24 канал.

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История Дня памяти Веры, Надежды, Любви и матери их Софии

Как говорит история, во 2 веке в Риме жила вдова София. У нее было три дочери: Вера, Надежда и Любовь. Мать воспитывала их в любви к Богу и учила не привязываться к земным благам, поскольку была христианкой. Но в то время в империи было распространено язычество.

Узнав об их вере, император Адриан пытался их сперва заманить в язычество посредством подарков и договоренностей. Из-за того, что они не подчинились и не согласились принять язычество, император отдал на пытки трех дочерей. Хотя Софию не подвергли телесным мучениям, но она пережила большие душевные мучения, потому что у нее забрали ее дочерей. Она похоронила девушек и еще два дня не отходила от могилы, а на третий день ее взял Бог на небеса.

История Дня памяти Софии, Веры, Надежды и Любви / Фото из открытых источников

Это событие произошло в 137 году. Старшей дочери вере было 12 лет, Надежды – 10, а Любви – 9 лет. Первоначальные греческие имена девушек – Пистис, Элпис и Агапе – были переведены, а имя их матери Софии, что означает "мудрость" сохранило свое первоначальное звучание. За мучения, которые они перенесли мать и ее дочери, были причислены православной церковью в список святых.

Несмотря на трагическую историю праздника, этот день считается радостным. По старинке в День памяти Веры, Надежды, Любви и матери их Софии запрещено делать помолвку или устраивать свадьбу. А девушек, которые родились в этот праздник, принято называть такими именами: София, Любовь, вера или Надежда.

Важно в первую очередь посетить богослужение и прийти к Богу с молитвой. Также женщинам можно в праздник не работать. Когда-то молодые девушки в этот день устраивали посиделки, а на праздничный стол подавали вкусный каравай, который ели руками.