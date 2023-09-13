Старение – естественный процесс, которого не нужно стесняться или скрывать его. Но если правильно ухаживать за лицом, знать несколько секретов макияжа – вы всегда будете выглядеть молодо.

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Секреты молодости в уходе и макияже

Дерматологи и визажисты назвали секреты молодой кожи, объемных волос, чтобы каждый мог выглядеть как можно лучше в течение многих лет.

Используйте увлажняющий крем перед тональным основанием . С возрастом кожа становится более сухой, поэтому важно хорошо увлажнять ее. Пользуйтесь легкими кремовыми текстурами.

. С возрастом кожа становится более сухой, поэтому важно хорошо увлажнять ее. Пользуйтесь легкими кремовыми текстурами. Попробуйте крем для лица с коллагеном . Дерматологи убеждены, что коллаген помогает разглаживать морщинки. Кремы с коллагеном косметологи называют "источником молодости".

. Дерматологи убеждены, что коллаген помогает разглаживать морщинки. Кремы с коллагеном косметологи называют "источником молодости". Используйте консилер для кругов под глазами . Но важно следить, чтобы консилер не западал в морщинки. Поэтому наносите продукт под глазами, чтобы скрыть темные оттенки.

. Но важно следить, чтобы консилер не западал в морщинки. Поэтому наносите продукт под глазами, чтобы скрыть темные оттенки. Делайте простой макияж глаз . Если кожа век жирного типа, тени могут расплываться. Поэтому многие отказываются от макияжа глаз. Вместо этого можно нанести слой консилера или базы под тени, который не допустит растекания. Косметологи советуют наносить тени нежного розового или лавандового цвета и подчеркивать глаза тонкой стрелкой.

. Если кожа век жирного типа, тени могут расплываться. Поэтому многие отказываются от макияжа глаз. Вместо этого можно нанести слой консилера или базы под тени, который не допустит растекания. Косметологи советуют наносить тени нежного розового или лавандового цвета и подчеркивать глаза тонкой стрелкой. Подкручивайте ресницы. Даже кратчайшие шаги могут иметь значение. Например, завивка ресниц, которая "откроет" взгляд, а глаза будут выглядеть молодыми и бодрыми.

Даже кратчайшие шаги могут иметь значение. Например, завивка ресниц, которая "откроет" взгляд, а глаза будут выглядеть молодыми и бодрыми. Используйте SPF-крем каждый день. Не забывайте воспользоваться солнцезащитным кремом, особенно в зоне вокруг глаз. Там кожа очень тонкая и нежная, поэтому быстро повреждается солнечными лучами и становится морщинистой, приобретает темные оттенки с возрастом.



Дженнифер Энистон / Фото из инстаграма звезды

Не торопитесь со смыванием макияжа . Макияж обязательно нужно смывать перед сном, но торопиться в процессе не нужно. Дергание, натяжение кожи ухудшает ее вид, особенно со временем. Используйте гидрофильное масло или бальзам и удаляйте тушь и тени из век.

. Макияж обязательно нужно смывать перед сном, но торопиться в процессе не нужно. Дергание, натяжение кожи ухудшает ее вид, особенно со временем. Используйте гидрофильное масло или бальзам и удаляйте тушь и тени из век. Найдите золотую середину в длине волос . С возрастом многие женщины делают суперкороткую стрижку – но не стоит идти на этот шаг. Найдите среднюю длину, которая подойдет вам лучше всего. Обычно это каре, которое немного длиннее ключицы. Внимание от морщин отвлекает асимметрия и неидеальность форм.

. С возрастом многие женщины делают суперкороткую стрижку – но не стоит идти на этот шаг. Найдите среднюю длину, которая подойдет вам лучше всего. Обычно это каре, которое немного длиннее ключицы. Внимание от морщин отвлекает асимметрия и неидеальность форм. Подумайте об осветлении волос . Темные волосы на фоне светлой кожи могут быть не лучшим вариантом. Пряди бросают тень на лицо, и морщинки становятся заметнее. Светлые оттенки волос изменят все к лучшему.

. Темные волосы на фоне светлой кожи могут быть не лучшим вариантом. Пряди бросают тень на лицо, и морщинки становятся заметнее. Светлые оттенки волос изменят все к лучшему. Защитите седину . Серый цвет волос – это красиво и их не стоит стесняться. Но за ним можно ухаживать – использовать средства для блеска и нейтрализовать желтизну шампунем с фиолетовым оттенком.

. Серый цвет волос – это красиво и их не стоит стесняться. Но за ним можно ухаживать – использовать средства для блеска и нейтрализовать желтизну шампунем с фиолетовым оттенком. Сделайте челку. Это еще один способ экспериментировать, но без лишних рисков. Челка почти всегда заставляет людей выглядеть моложе. Чтобы понять, будет ли вам такая прическа, смотрите в зеркало, а затем положите руку на лоб и отведите. Лучше делать густую челку до бровей, или чуть длиннее и скошенное.



Сальма Гаек / Фото из инстаграма звезды