Звезда или ангел: что должно быть на верхушке елки для покоя в доме

Следует внимательно подойти к выбору украшения на верхушку елки. Сейчас в магазинах есть множество вариантов. Одними из самых популярных считаются ангел и звезда.

Люди даже спорят о том, что же должно украшать верх елки. Для того чтобы ответить на этот вопрос, следует вспомнить историю и рождественские традиции.

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Звезда или ангел: что должно быть на верхушке елки

Традиция устанавливать ангелов на верхушки елок берет свое начало из истории. Они ведь сыграли важную роль во время первого Рождества. Дело в том, что ангелы посетили Иосифа и Деву Марию, когда на свет должен был явиться Иисус Христос. Ночью они взлетели в небо над Вифлеемом, чтобы известить людей о хорошей новости.

Тогда народ начал украшать верхушки деревьев ангелами, чтобы отпраздновать рождение Иисуса Христа. Существует мнение, что они отпугивают злых духов в праздничный период.

Украшение ангела на елке / Фото Canva

По истории первых ангелов для верхушек елок делали из натуральных недорогих материалов, например, из соломы. А в XVII веке европейцы начали изготавливать их из стекла. Сегодня же в магазинах можно увидеть ангелов из разных материалов.

Традиция устанавливать звезду на верхушки елок также пришла к нам из-за рождественской истории. Ведь когда родился Иисус Христос, кроме ангелов, на небе появилась Вифлеемская звезда, которую еще называют Рождественской. Она должна была показать людям дорогу к младенцу.

Следовательно, и звезда, и ангел связаны с рождением Иисуса Христа. Неважно, что вы собираетесь устанавливать на верхушку своей елки в этом году. Главное чтить историю и рождественские традиции.