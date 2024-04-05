Когда украинцы будут праздновать Вербное воскресенье в 2024 году

За неделю до Пасхи христиане отмечают Вербное воскресенье. После него традиционно начинается Страстная неделя. В этом году праздник приходится на 28 апреля.

На дату Вербного воскресенья не повлиял переход Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь, ведь она зависит от дня Воскресения Господня, пишет LifeStyle 24.

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Вербное воскресенье: что это за праздник

В Вербное воскресенье вспоминают, как Иисус Христос приехал в село Вифания и воскресил Лазаря. Впоследствии сын Божий вместе с апостолами поехал в Иерусалим. Народ был рад их видеть, поэтому украсил дорогу пальмовыми ветвями. Люди надеялись, что Господь подарит им освобождение от рабства.

Когда Иисус Христос зашел в храм, то встретил там торговцев. Они не должны были находиться в святом месте, поэтому Спаситель их изгнал. Тогда народ не выступил против сына Божьего, но священнослужители имели плохие намерения. После этого начинается неделя перед распятием Иисуса Христа.

Вербное воскресенье: традиции праздника

На Вербное воскресенье люди традиционно идут в церковь и освящают веточки вербы. Когда приходят домой, то легонько бьют ими всех жителей. К тому же проговаривают такие слова: "Не я б'ю – верба б'є / За тиждень Великдень / Недалечко червоне яєчко!" В народе считается, что верба защищает семью от невзгод и дарит здоровье, поэтому ее хранят в течение всего года.