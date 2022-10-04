Предание Воздвижения Креста Господня 2022: дата празднования, история и традиции

"Ведение" – это последний день послепраздника, отличающийся своей большей торжественностью, чем предыдущие. 27 сентября отмечали второй большой праздник в новом церковном году – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, а 4 октября – празднуем Предание Креста Господня. По традиции в этот день священник заносит крест в алтарь.

В церковной традиции празднование больших праздников отличается в день самого праздника и в дни пред- и после празднования. Перед празднованием церковь с помощью молитв и песнопений готовит верующих к встрече определенного праздника. Впоследствии после праздника люди также молятся и поют песни. А последний день этого периода называется "предание", отмечает 24 канал.

Читайте также Предание Воздвижения Креста Господня: что нельзя делать в этот праздник

История праздника Воздвижения Креста Господня

Воздвижение Креста Господня положили начало в Иерусалиме в 326 году креста. Считается, что именно на нем был распят Иисус Христос. Его обнаружила мать императора Константина Елена и иерусалимский епископ Макарий. Затем, на этом месте, был построен храм, в котором поместили одну часть креста, а другую передали императору Константину, ведь для него крест имел особое значение.

Предание Креста Господня – история праздника / Фото "Корреспондент.ukr"

Посвящение храму состоялось 13 сентября 335 года, а 14 сентября (по новому календарю 27 сентября) состоялось торжественное поднятие креста, то есть "воздвижение".

Следует добавить, что празднование этого праздника имеет важное значение для церкви, поскольку здесь говорится не только о форме, но и о содержании. Воздвижение Креста – это отдельный торжественный обряд чествования креста.

Традиции в день Предания Креста Господня

Обычно в этот день верующие стараются соблюдать строгий пост, ведь Воздвижение напоминает распятие Христа и его смерть. Они не едят рыбу, мясо, яйца и молочные продукты.

Считается, что в этот день земля двигается на встречу зимы. Также птицы улетают в тёплые края и наступают холодные дни.

Традиции в праздник Воздвижения Креста Господня / Фото "Canva"