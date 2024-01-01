С Днем ангела, Василии: красивые поздравления в прозе, стихах и картинках с именинами
По новому церковному календарю сегодня свои именины отмечают Василии. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов в новом году и исполнения всех самых заветных мечт. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом.
По случаю праздника 24 Канал собрал искренние поздравления в стихах, прозе и картинках. Отправьте теплые слова своим близким, родным и друзьям в первый день 2024 года. Василии, желаем вам хорошего и спокойного дня!
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День ангела Василия: поздравления в стихах
Життя хай дарує чудові моменти,
Яскраві емоції, гарні презенти
І друзів найкращих, з якими надійно,
Людину найближчу, з якою спокійно.
Бажаю знайти я улюблену справу,
Робота хай буде для тебе забавою.
Проблеми вирішуй свої на "раз-два",
Щоб не кипіла твоя голова.
Бажаю достатку, щоб "з маслом ікра".
Здоров'я міцного, здоров’я ж не гра.
І ще побажаю тобі наостанок:
Хай буде щасливим ну кожний твій ранок!
З іменинами тебе, Васю!
***
З Днем Василя я привітаю
Від душі й щиро всіх!
Миру і добра бажаю,
Щоб були щасливі всі!
В Новий рік я зичу
Затишку й тепла усім,
Щоб повагою й любов’ю
Сповнений був завжди дім!
***
Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди Василь-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
***
Прийми щирі привітання,
Нехай збудуться бажання,
Хай життя буде щасливим,
Позитивним, особливим.
Хай в серці любов палає,
Ангел з неба тебе оберігає,
Натхнення зичу і добра,
Радості в домі й тепла.
***
Василь – ім'я царське!
Сьогодні за столом
Відкриємо ми шампанське,
В келихи розіллємо.
Привітаємо ми Василя,
Щоб як цар він жив,
Щоб свої зусилля
В достаток він вложив.
День ангела Василия: поздравление в прозе
Поздравляю тебя, Василий. Желаю высоких достижений в жизни и абсолютных побед. Желаю самых крепких сил и уверенных позиций. Желаю правильных решений и умнейших идей. Желаю верной любви и настоящих друзей. И пусть у тебя, Василий, всегда будет веселое настроение.
***
Ангел-хранитель оберегает тебя с высоты небес. А на земле, в благодарность, ты помогаешь другим своими поступками и добрым словом. Пока будет добро твое распространяться на земные дела, не оставит тебя и небесный покровитель. В День ангела желаю всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и чаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. Пусть в твоей душе царит гармония и любовь!
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С Днем Василия, друг! У каждого из нас есть ангел-хранитель, и хотя никто его никогда в жизни не видел, но все равно я уверена, что он всегда находится где-то около нас. Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу больше солнечных дней, радости в жизни и любви к ближнему своему.
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Василий, поздравляю с чудесным праздником – Днем ангела! Желаю светлого пути к успеху и счастью, ярких впечатлений и веселых эмоций, желаю искренней радости и крепкого здоровья, верной любви и неизменной удачи.
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Дорогой Василек, поздравляю тебя с Днем ангела. Желаю в любых условиях оставаться честным, справедливым и добрым человеком, милым, привлекательным и смелым мужчиной. Желаю тебе, Василий, личного счастья, верной удачи и крепкой любви.