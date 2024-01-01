С Днем ангела, Василии: красивые поздравления в прозе, стихах и картинках с именинами

По новому церковному календарю сегодня свои именины отмечают Василии. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов в новом году и исполнения всех самых заветных мечт. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом.

По случаю праздника 24 Канал собрал искренние поздравления в стихах, прозе и картинках. Отправьте теплые слова своим близким, родным и друзьям в первый день 2024 года. Василии, желаем вам хорошего и спокойного дня!

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День ангела Василия: поздравления в стихах

Життя хай дарує чудові моменти,

Яскраві емоції, гарні презенти

І друзів найкращих, з якими надійно,

Людину найближчу, з якою спокійно.

Бажаю знайти я улюблену справу,

Робота хай буде для тебе забавою.

Проблеми вирішуй свої на "раз-два",

Щоб не кипіла твоя голова.

Бажаю достатку, щоб "з маслом ікра".

Здоров'я міцного, здоров’я ж не гра.

І ще побажаю тобі наостанок:

Хай буде щасливим ну кожний твій ранок!

З іменинами тебе, Васю!

***

З Днем Василя я привітаю

Від душі й щиро всіх!

Миру і добра бажаю,

Щоб були щасливі всі!



В Новий рік я зичу

Затишку й тепла усім,

Щоб повагою й любов’ю

Сповнений був завжди дім!

День ангела Василия 2024 / Фото "Страна У"

***

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди Василь-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

***

Прийми щирі привітання,

Нехай збудуться бажання,

Хай життя буде щасливим,

Позитивним, особливим.



Хай в серці любов палає,

Ангел з неба тебе оберігає,

Натхнення зичу і добра,

Радості в домі й тепла.

День ангела Василия 2024 / Фото "Открытки"

***

Василь – ім'я царське!

Сьогодні за столом

Відкриємо ми шампанське,

В келихи розіллємо.

Привітаємо ми Василя,

Щоб як цар він жив,

Щоб свої зусилля

В достаток він вложив.

День ангела Василия: поздравление в прозе

Поздравляю тебя, Василий. Желаю высоких достижений в жизни и абсолютных побед. Желаю самых крепких сил и уверенных позиций. Желаю правильных решений и умнейших идей. Желаю верной любви и настоящих друзей. И пусть у тебя, Василий, всегда будет веселое настроение.

***

Ангел-хранитель оберегает тебя с высоты небес. А на земле, в благодарность, ты помогаешь другим своими поступками и добрым словом. Пока будет добро твое распространяться на земные дела, не оставит тебя и небесный покровитель. В День ангела желаю всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и чаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. Пусть в твоей душе царит гармония и любовь!

День ангела Василия 2024 года / Фото vjoy.cc

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С Днем Василия, друг! У каждого из нас есть ангел-хранитель, и хотя никто его никогда в жизни не видел, но все равно я уверена, что он всегда находится где-то около нас. Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу больше солнечных дней, радости в жизни и любви к ближнему своему.

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Василий, поздравляю с чудесным праздником – Днем ангела! Желаю светлого пути к успеху и счастью, ярких впечатлений и веселых эмоций, желаю искренней радости и крепкого здоровья, верной любви и неизменной удачи.

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Дорогой Василек, поздравляю тебя с Днем ангела. Желаю в любых условиях оставаться честным, справедливым и добрым человеком, милым, привлекательным и смелым мужчиной. Желаю тебе, Василий, личного счастья, верной удачи и крепкой любви.

День ангела Василия 2024 / Фото "1+1"