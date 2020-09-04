Украинский поэт Василий Стус всю свою жизнь боролся за независимость Украины. Умер в российском лагере для политзаключенных в ночь с 3 на 4 сентября. Ему было 47 лет. Подробнее о его жизни и борьбе с советской системой – читайте в материале.

35 лет со дня смерти Василия Стуса – поэта, переводчика, прозаика, литературоведа, правозащитника и Героя Украины. Он был активным представителем движения шестидесятников, отмечает 24 канал.

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Биография Василия Стуса: важнейшие факты

Родился будущий поэт 6 января 1938 года в селе Рахновка, что в Винницкой области. Когда маленькому Василию было всего 2 года, родители переехали в город Сталино (современный Донецк) на новую работу. Там Стус и провел свои детские годы.

В 1954 году поступил в Сталинский педагогический институт по специальности "Украинский язык и литература", после окончания вуза работал учителем в Таужнянской средней школе.

В 1959-1961 годах Стус служил в советской армии. Позже вновь продолжил просветительскую работу учителя в городе Горловка, работал подземным плитовым на шахте "Октябрьская" в Донецке, литературным редактором газеты "Социалистический Донбасс", а уже в 1963 году становится аспирантом Института литературы АН УССР им. Т. Шевченко по специальности "Теория литературы".



Василий Стус провел годы в лагерях

Во время премьеры фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков" в 1965 году в кинотеатре "Украина" принял участие в акции протеста. Василий Стус вместе с Иваном Дзюбой, Вячеславом Чорновилом, Юрием Бадзё призвал партийных руководителей осудить аресты украинской интеллигенции.

За участие в этой акции его отчислили из аспирантуры. Работал Стус, где мог: в Центральном государственном историческом архиве, на шахте, на железной дороге, на строительстве, в котельной, в метро.

Личная жизнь Стуса

В 1965 году поэт женился на Валентине Васильевне Попелюх. Уже через год у них родился сын Дмитрий Стус. Предложение Стуса опубликовать в 1965 году свой первый сборник стихов "Круговерть" отклонило издательство. Несмотря на положительные отзывы рецензентов, был отклонен и его второй сборник "Зимние деревья".



Семья Василия Стуса

Аресты Василия Стуса советской властью

В открытых письмах в Союз писателей Стус протестовал против арестов своих коллег, а уже в начале 1970-х годов присоединился к группе защиты прав человека.

Его литературная деятельность привела к аресту в январе 1972 года, где Стус 9 месяцев находился в следственном изоляторе. В начале сентября 1972 года киевский областной суд обвинил его в "антисоветской агитации и пропаганде" и приговорил к 5 годам лишения свободы и 3 годам ссылки.

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Весь срок заключения находился в лагерях Мордовии. Поэт писал в лагере стихи, однако все их уничтожали, только некоторые из них удалось сохранить.

В 1977 году Василия Стуса освободили, но выслали в Матросово Магаданской области, где он работал до 1979 года на золотых приисках. В 1978 году поэт был принят в PEN-клуб. Вернувшись осенью 1979 в Киев, присоединился к Хельсинской группе защиты прав человека.

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Однако его здоровье было подорвано. Зарабатывал Стус на жизнь, работая рабочим на заводах. По возвращении отказался от советского гражданства.

В мае 1980 года его снова арестовали как особо опасного рецидивиста и осудили на 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки. Лагерные надзиратели уничтожили сборник из 300 стихотворений Стуса. В знак протеста против жестокого обращения с политзаключенными он несколько раз объявлял голодовку.



Василий Стус

В январе 1983 года за передачу на волю тетради со стихами его на год бросили в камеру-одиночку. Летом 1985 года Стуса отправили в карцер за то, что, читая книгу в камере, он облокотился на нары. В знак протеста он объявил бессрочную сухую голодовку.

Умер в ночь с 3 на 4 сентября 1985 года. По официальным данным от остановки сердца, по неофициальным источникам – от переохлаждения. Смерть Василия Стуса рассматривается как убийство, совершенное советской тоталитарной системой.

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Смерть поэта скрывалась советской властью от его друзей-диссидентов до середины октября. Захоронение состоялось без присутствия родных. Личные вещи Стуса в основном не вернулись к его семье. Перезахоронили украинского поэта в 1989 году в Киеве на Байковом кладбище.

Василий Стус и Виктор Медведчук: что об этом известно

Когда осудили Василия Стуса во второй раз, он отказался от назначенного ему адвоката Виктора Медведчука, пытаясь самостоятельно осуществить свою защиту. За это Стуса вывели из зала суда и приговор зачитали без него. Суд проходил за закрытыми дверями.

Близкий друг Стуса Евгений Сверстюк рассказывает, что после встречи с адвокатом, Василий Стус почувствовал, что Медведчук – человек комсомольского агрессивного типа, который не понимает и не защищает его.

Сам Медведчук настаивает, что роль адвоката в таких процессах была минимальной, и он не мог его спасти, мол, решение по таким делам принималось не в суде, а в партийных инстанциях и КГБ.



Медведчук против Стуса

О методах защиты, которые использовал Медведчук, идет речь в журнале "Хроника текущих событий". Адвокат в своей речи сказал, что все преступления Стуса заслуживают наказания, но он просит обратить внимание на то, что Стус, работая в 1979-1980 годах на предприятиях Киева, выполнял норму, кроме того, он перенес тяжелую операцию желудка.

Правовой анализ дела, проведенный адвокатами Романом Тытыкало и Ильей Костиным в 2016 году, отмечает, что, даже по советскому законодательству Медведчук мог защитить Стуса, но не сделал этого, тем самым нарушил адвокатскую этику, признав вину своего подзащитного вместо него самого.

Кто такой Виктор Медведчук? Виктор Медведчук глава "Украинского выбора" и политсовета оппозиционной платформы "За жизнь", народный депутат Верховной Рады Украины нескольких созывов. Известен также своими пророссийскими взглядами. Кум президента РФ Владимира Путина. Именно он был адвокатом выдающегося украинского поэта, правозащитника и борца за независимость Украины Василия Стуса в 1980 году.

Съемки фильма "Запрещенный" и скандал со сценой с Медведчуком

На этапе производства киноленты в 2018 году возник скандал. В фейсбуке опубликовали информацию, что из фильма о Василии Стусе вырезали сцену финального судебного заседания, где фигурировал персонаж Владимира Медведчука.

Такое решение было принято создателями ленты из-за, якобы, звонков из администрации самого Виктора Медведчука. В то же время режиссер Роман Бровко заявлял, что сцен с Медведчуком не было в сценарии и они даже не планировались для съемок.

В результате сцену с Медведчуком удалось отстоять, в фильме она есть. Правда, там не звучит фамилия Медведчука и все довольно нейтрально.

Продюсеры не получили разрешения на использование фамилии "Медведчук". Поэтому у нас есть только персонаж, похожий на него,

– отметил режиссер фильма "Запрещенный" Роман Бровко.

Что известно о суде над книгой Кипиани "Дело над Стусом"

В Киеве 14 августа 2020 года суд рассматривал иск Виктора Медведчука против историка и журналиста Вахтанга Кипиани и издательства Vivat о возможном запрете книги "Дело над Стусом".

Журналист в книге рассказал о всем уголовном деле, жизни и смерти Василия Стуса. Вахтанг Кипиани руководствовался показаниями свидетелей, родных и друзей, архивными документами, письмами поэта из тюрьмы.

Книга Вахтанга Кипиани "Дело против Стуса"

Одиозный кум Путина Виктор Медведчук пытается запретить книгу "Дело Василия Стуса", которая вышла в мае 2019 года, поэтому подал в суд на автора Вахтанга Кипиани. Медведчуку очень не понравилась книга "Дело Василия Стуса", в которой, по его словам, "человек позволяет себе высказывания, которые не соответствуют действительности".

Виктор Медведчук был адвокатом Василия Стуса в 1980 году. Из-за нарушения норм адвокатской этики Медведчука, Василий Стус получил 10 лет ссылки и 5 лет принудительных работ.

К теме Медведчук на фоне Стуса – мизерная фигура, – Кипиани

Издательство Vivat считает запрет книги нескрываемой попыткой прямого давления на свободу слова и печати в Украине.

В случае проигрыша мы будем подавать апелляцию, ведь ни автор, ни издательство Vivat не нарушали закон, нормы морали и тем более чьи-то личные неимущественные права. Доказать это важно для нас. В то время, когда Виктор Медведчук "защищает свои честь, достоинство и деловую репутацию", мы защищаем право общества на поиск исторической правды,

– отметила генеральный директор издательства Vivat Юлия Орлова.

Украинские деятели встали на защиту правды о Стусе. Поэтому было опубликовано заявление с требованием обеспечить справедливый суд. Его подписали писатель Сергей Жадан, певица Александра Кольцова, журналистка Зоя Казанжи, писательница и редактор Анастасия Левкова, писатель Макс Кидрук, музыкант Александр Фоззи и другие.

Самые известные цитаты Василия Стуса

"Всегда любить, чтобы всегда ошибаться. Но – всегда любить. И потому существовать, а существовать – это ошибаться".

"Осмотрительные! Золотая середина – самая опасная. Вы ведь двойные враги!".

"Старайся понять других людей, видеть в их жизнях их правду, которую надо принимать, а не оспаривать. Поэтому суди о людях не со своей позиции только, но и их. Еще лучше – с нескольких позиций. А как бы поступил здесь Пьер Безухов, или Роберт Джордан, или Мартин Иден, например? Для этого надо иметь щедрое сердце. Живут же по-своему деревья и цветы, лягушки и ласточки, крысы и соколы. И претензий к ним никто не ставит. Так и люди".

"Ты ждешь еще рождения для себя, а смерть вошла в тебя уже давно".



Цитаты Василия Стуса

"За своей душой надо следить так же, как за телом. Когда я был в твоем возрасте, то регулярно устраивал себе исповедь: что ты сделал за месяц или два хорошего, что плохого. И корил себя за нехорошее. И выроботал был хорошую способность – заботиться о душе. Чистая, светлая душа – это залог здоровья человека. И всегда приятно было вспомнить все, что ты сделал хорошего. Потому что только хорошее вводит нас в круг других людей, делает их братьями, а не просто соседями".

"Так же – заботься о своих друзьях. Они должны быть чистыми, добрыми. Других друзей – не надо. А добрые друзья помогают расти и становиться лучше".

"Человек – это обязанность, а не титул (родился – и уже человек). Человек – творится, саморождается. Собственно, кто Ты пока? Кусок глины сырой, пластичной. Бери этот кусок в карман шире и мни – до тех пор, пока из него не получится что-то твердое, очерченное, перемятое. Представь, что Бог, творящий людей, это Ты сам. Ты есть Бог. Поэтому, как Бог самого себя, мни свою глину в руках, пока не почувствуешь под мозолями кремень. Для этого у Тебя лучшее время – Творись же!".

"Не знаю, есть ли у тебя девушка. Если есть (или – когда будет) – старайся, чтобы она была выше тебя. То есть, чтобы Ты дотягивался к ней, а не опускался. Когда же она слишком земная, то придумай ее – небесной, и она станет небесничать. Но лучше, чтобы в ней была и земля, и небо. Девушка должна предоставить Тебе возможность – становиться лучше, а не ухудшаться".