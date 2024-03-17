Важные предостережения для всех: почему нельзя мыть голову в понедельник

Относительно мытья головы также существуют определенные народные поверья. В частности, речь идет о том, что процедуру нельзя делать в некоторые дни недели. Наши предки верили, что нарушение этого запрета привлечет много несчастий.

Интересно, что мыть голову также не рекомендуется накануне праздников, важных совещаний, экзаменов или встреч. Говорят, что так она станет пустой. Больше о примете, читайте на сайте LifeStyle 24.

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В какие дни не стоит мыть голову

Нейтральными днями считаются среда и четверг. То есть когда срочно нужно помыть голову, то даже не думайте отказываться от процедуры. Однако ее можно перенести и на более благоприятное время. Если же верить суевериям, то мыть голову запрещено в понедельник, пятницу и воскресенье. Каждый из этих дней имеет определенные причины.

В понедельник можете забыть какую-то ценную информацию или удачную идею и разрушить планы.

можете забыть какую-то ценную информацию или удачную идею и разрушить планы. Пятница предвещает развод с партнером или сильную ссору.

Воскресенье притягивает финансовые проблемы и неудачи.

Существует более практическая версия того, почему не нужно мыть голову вечером. В частности, утром волосы будут довольно неопрятными, а ночью можно заболеть, если в доме холодно или есть сквозняки.

В какие дни лучше мыть голову

Процедуру спокойно можно делать во вторник и субботу. Мыть голову в эти дни даже советуют, поскольку тогда сила Земли и природы увеличивается, поэтому люди могут улучшить свое самочувствие. Если соблюдать правила, то получите счастье, здоровья и любовь вместо бед.