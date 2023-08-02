Наконец-то известно, как увеличить урожайность малины

О большом урожае малины мечтает каждый садовник. И этого достичь абсолютно реально, только надо знать об определенных удобрениях.

Если правильно подкармливать малину, можно собирать урожай не только летом, но и осенью. Только нужно узнать правильную подкормку, благодаря которой можно достичь такого результата.

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Лучшие удобрения для подкормки малины

Садоводы поделились, что в осенний период можно собирать еще лучшие плоды, чем летом, потому что становится холоднее, поэтому уменьшается количество вредителей.

Когда вы сажаете растение, нужно внести некоторые вещества. Речь идет о 200 граммах суперфосфата, 60-80 грамм калия или древесной золы. Можно добавить еще и перегной в посадочную ямку.



Суперфосфат / Фото Istockphoto

Специалисты утверждают, что такая подкормка очень мощная, и после нее не придется подкармливать кусты малины ближайшие 2 года. В то время как азотные вещества нужно вносить аж

третий год выращивания.

Важно помнить о полив малины. Оптимально это делать хотя бы 1 раз в 3 дня. Вносим воду таким образом, чтобы земля стала мокрой на 30-40 сантиметров вглубь.

А вот весной малину следует обрезать под пень. Тогда сформируются молодые побеги и сбор плодов будет с сентября по октябрь. Если оставить даже малые побеги, урожай можно собирать уже в июне.

Также можете удобрять кусты малины таким веществом как пепел. Для раствора возьмите 250 г пепла и разведите его в ведре воды. Когда процедите, можете поливать малину под корень. Удобрение вносим максимум 3-4 раза в месяц.



Зола / Фото Klioma-service

Не стоит забывать о таком эффективном средстве как дрожжи. Когда они оказываются в почве, становятся качественной подкормкой для ягоды. Достаточно взять 10 г сухих дрожжей, 3 столовых ложки сахара. Пусть бродит 2 часа. Тогда разводим в пропорции: 1 часть настоя в 5 частей воды. Готово.



Дрожжи / Фото Cook