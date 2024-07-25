Какой важный церковный праздник 25 июля: основные запреты на этот день
В четверг, 25 июля, отмечается Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. Считается, что она помогает женщинам, в частности сохранить брак, родить ребенка или с работой по дому, а также является покровительницей бедных.
Считается, что праздник – благоприятное время для свадьбы и крещения. Тогда муж и жена проживут долго и счастливо, а ребенок всегда будет под защитой. Подробнее об этом дне расскажет LifeStyle 24.
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Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы
Святая Анна – мать Пресвятой Богородицы и бабушка Иисуса Христа. Ее отец Аарон – первосвященник. Впоследствии женщина вышла замуж за Иоакима, с которым сложились хорошие отношения. Их семья жила несостоятельно, однако супруги постоянно посещали церковь, занимались добрыми делами и много молились. Однажды Анне явился архангел Гавриил и сказал, что скоро у нее родится дочь. Через некоторое время на свет появилась Мария.
Что нельзя делать
- Запрещено ссориться и сквернословить, потому что случится беда.
- Не стоит тратить время на бессмысленные разговоры.
- Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.
- Нельзя лениться и пить много алкоголя.
Народные приметы
- Холодное утро – к суровой зиме.
- Если увидите много желудей, то ждите теплую зиму.
- Дождь – к снежной зиме.
- Если с утра замерзнет роса, то зима будет холодная.
Что еще отмечают
Ежегодно в последний четверг июля в мире отмечается Международный день специалистов по внедрению цифровых технологий. Его ввели в 2020 году. Поэтому сегодня поздравляем всех причастных с праздником.
Кроме того, 25 июля – Международный день здоровья, счастья и гипноза. Сегодня людей информируют обо всех этих вещах, чтобы они были более осведомлены. В частности, специалисты рассказывают о действии гипноза.