Творят чудеса: молитвы, которые обязательно нужно прочесть в день Успения Пресвятой Богородицы

28 августа мы отмечаем один из двенадцати самых больших религиозных праздников – Успения Пресвятой Богородицы. В этот день вспоминают смерть, воскресение и прославление матери Иисуса Христа.

Христиане радуются, потому что знают, что жизнь кончается на земле, но обязательно продолжается на небесах. В день Успения Пресвятой Богородицы традиционно верующие идут в церковь, молятся о защите и помощи в сложных ситуациях. А молитвы, которые обладают особой силой и способны творить чудеса, – читайте дальше на сайте 24 Канала.

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Молитвы на Успение Пресвятой Богородицы

Смягчая сердца наши, Святая Богородица. Пусть сгорят в огне все напасти наши, а теснота в душе покинет сердца наши. На лик твой смотрим, разделяя твои страдания, и на милость надеемся. Ужаснемся мы от года Твоего и возрадуемся силе Твоей и крепости духа. Прости нашу жестокость, только в Твоих силах ее обуздать. Великая Владычица, вознеси молитвы наши к Господу и замоли о нас пред Ним греховные деяния наши. Избавьте нас от смерти внезапной и зла всякого. Осените ум наш и проведите нас к освобождению. Надеемся в надежде во имя Царства Небесного в руках Господа, Иисуса Христа и его Пресвятого Духа. Аминь.

К слову Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы: искренние пожелания в прозе и стихах

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Ты, многострадальная Матерь Божия, превышающая по вере и страданиям всех живущих на земле. Услышь и не оставь нас в минуты тяжелые, сохрани нас под покровом милосердия и сострадания своего.

Лишь у тебя мы находим убежище и теплое покровительство во тьме адской. Только ты имеешь разрешение обратиться к Сыну Своему и умолять Его об избавлении нашем и переходе в Царство Небесное, где мы будем воспевать и славить Сына Твоего, Отца Его и тебя, владычицу мира во веки веков. Аминь.



28 августа – Успение Пресвятой Богородицы / Фото из открытых источников

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Мать Иисуса Христа! Тебе все благодарим, потому что Ты дала нам Бога, Спасителя нашего, а через него Ты сохранила нас от смерти и даровала нам жизнь.

Пресвятая Богородица, кто сумеет выразить величие твоей материнской любви к нам? Кто же сможет перечислить все твои щедрые благодеяния, которыми одариваешь своих детей? Посему и моя любовь к Тебе несется, ибо знаю, что Ты не пренебрегешь малым и нуждающимся даром любви моего сердца, но примешь его ласково, ибо от веков еще никто не слышал, чтобы Ты кого-то, прибегающего к твоему сердцу, без надежды оставила.

В этой вере прошу Тебя, милая Матерь и мое пристанище, будь милосердна ко мне, величаю твое непорочное зачатие и призываю твое святое имя: Мария! Аминь.

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О, Дева Мария, Матерь наша, Отец Небесный сделал Тебя Храмом и инструментом Святого Духа, чтобы, приняв от Тебя плоть, Предвечное Слово вошло в мир и поселилось с нами. Ты, о Матерь, всегда была для нас той ведущей звездой, ведущей к дому Отца. Как когда-то в Кане Галилейской Ты говорила к нашим праотцам, так и ныне Ты обращаешься к нам со словами: "Сделайте все, что Он вам скажет".

Божественное убежище грешников, будь Господом помощью нам, несовершенным и немощным, Своим Небесным Покровом храни нас от зла, которое нам постоянно грозит. Скорбным утешение, как Мать, помоги нам, когда у нас исчерпывается надежда и силы для доброй христианской жизни. Вместе с нами выпроси у Сына Своего больным исцеление и благодать здоровья души и тела для всех слабых и страдающих.