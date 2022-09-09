Усекновение председателя Ивана Предтечи: история и когда отмечают

11 сентября украинцы вспоминают день мученической смерти пророка Иоанна, который крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Иоанн Креститель вел строгий образ жизни и являлся примером богопосвященного человека. Его казнили по приказу правителя Галилеи Ирода Антипа. Церковь эту дату относит к одному из самых важных праздников в году.

Суть этого праздника состоит в том, что Иоанн Креститель был готов пострадать за свою крепкую веру и принять мученическую смерть. В день Усекновения председателя Ивана Предтечи верующие соблюдают строгий пост, пишет 24 канал.

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История праздника Усекновение председателя Ивана Предтечи

Иоанн был двоюродным братом Иисуса Христа. Последний пророк Ветхого Завета был сыном Захарии и Елизаветы, родственницей матери Иисуса. Родители Иоанна были в пожилом возрасте и не имели детей и Бог послал им сына. Его основной миссией на этой земле было приготовить путь Спасителю и предупредить людей, что на землю придет Миссия Иисус Христос.

Иоанна назвали Крестителем потому, что именно он крестил Иисуса Христа в реке Иордане. Перед тем он жил в дикой пустыне, готовя себя к великому служению, имел дар проповеди и пророчества, мог исцелить людей. Он оставался отшельником до тех пор, пока Господь не призвал его в тридцатилетнем возрасте проповедовать еврейскому народу о Спасителе.

Тогда он явился на берегах реки Иордана и начал готовить еврейский народ к ожидаемому приходу Спасителя Иисуса Христа. Иоанн проповедовал им покаяние и крещение на прощение грехов. Суть его проповедей заключалась в том, что прежде чем очиститься внешне, нужно очиститься духовно.

Усекновение председателя Ивана Предтечи 2022 / Фото "Реалист"

Иоанн был богобоязнен. В то же время он открыто упрекал не только простого народа, но и духовенства. Он обличал грехи прелюбодеяния коварной и гордой Иродиады, которая была женщиной брата царя Ирода. За это он и поплатился своей свободой, а потом жизнью.

Правителю Ироду не нравилось, что он так открыто говорил об этом и бросил его в тюрьму, не решаясь его казнить из-за возможного восстания любивших Ивана людей.

Почему казнили Ивана Предтечу

Судьба Иоанна Крестителя была решена падчерицей Ирода – Саломеей. Она своими плясками так угодила Ироду, что он пообещал дать ей все о том, что она попросит. Девушка, слушая свою маму, ненавидевшую пророка, попросила подать ей голову Иоанна Крестителя на блюде. Такая просьба очень огорчила Ирода и он согласился казнить Иоанна Предтечу, а должен был выполнить свое обещание.

Несмотря на то, что земная жизнь Иоанна Крестителя завершилась таким образом, для христиан этот день праздничен, поскольку в день смерти человек заново рождается для вечной жизни в Небесах.