Как правильно укрывать розы на зиму и каких сортов это касается
Источник:УНИАН
У садоводов есть разные мнения относительно того, стоит ли укрывать розы на зиму. Многое зависит от сорта.
Укрывать розы на зиму или нет, зависит от погоды. Если нет морозов и сильных холодов, это делать необязательно. Хорошо переживут зимнее время гибриды роз, парковые, видовые и зимостойкие сорта. Их нужно просто окучить компостом или торфом. Но другие сорта таки нуждаются в укрытии.
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Розы следует укрыть, когда начинаются стабильно низкие температуры, где-то -5. Обычно это конец октября или начало ноября.
Чем укрыть кустовую розу
Для кустовых роз есть 2 способа укрытия. Первый – просто взять две доски и установить их вокруг куста. Сверху нужно покрыть крепким материалом.
- А второй метод состоит в том, чтобы замульчировать нижнюю часть куста где-то на 20 сантиметров, а сверху – уложить сухие листья или ветки елки. Но это поможет только в неморозную зиму.
Чем укрыть плетистую розу
С плетистыми розами нужно обращаться аккуратно, чтобы не задеть длинные стебли. Прежде всего следует прищипнуть побеги, вырвать листья, вытащить опоры, если они есть.
- Основу куста нужно замульчировать. Побеги наклоняют и ставят на лапник – ветки хвойных деревьев. Сверху тоже укрывают хвоей и тогда перематывают агроволокном.
Обратите внимание на куст: если он жесткий, то не стоит его гнуть. Тогда его нужно окружить рулоном из сетки, а внутрь внести сухие листья, хвою или опилки. Обертают все мешком и фиксируют веревкой.
Чем укрыть штамбовую розу
Штамбовые розы следует наклонить к земле и закрепить в таком положении. Под основу куста сыпят песок, листья или хвою. Сверху можно укрыть ветвями ели, а затем – агроволокном или другим крепким материалом.
Если не хотите гнуть ветки роз, можно все завернуть рубероидом – гидроизоляционным материалом для кровли. Внутрь сыпят хвою, листья или опилки. Сверху надевают мешок и завязывают веревкой.
Чем укрыть другие виды роз
- Почвопокровные розы считаются устойчивыми к морозам. Впрочем, нежелательно, чтобы заморозки покрыли голую землю, поэтому следует укрыть ветвями ели.
- Парковые розы можно не защищать на зиму. Разве что молодые саженцы: покройте их хвоей, а сверху – плотной тканью.
- Роза флорибунда принадлежит к гибридам. Это значит, что на стебле у нее не один цветок, а соцветие. Такие цветы нуждаются в обрезке на зиму и укрытии. Укорачивают так, чтобы над землей остались стебли 20-30 сантиметров. Сверху присыпать их землей или торфом.
- На черенке роз обычно ставят пластиковые бутылки. Между ними нужно поместить сухие листья. Тогда между кустами устанавливают дуги и все покрывают агроматериалом.