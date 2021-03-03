"Укрпочта" с 5 марта введет в обращение почтовую марку "Ее величество – женщина". Новый выпуск посвятят Международному женскому дню. На них можно будет увидеть картины художников Тараса Шевченко и Андрея Чебыкина.

Тираж марок составит 130 тысяч единиц, а приобрести их можно будет за 9 гривен. В частности, "Укрпочта" обещает выпустить карточки с этими изображениями и конверты.

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Какие картины размещены на марках к 8 марта?

Ценители марок увидят картины двух знаменитых украинских художников:

"Одалиска" (1840 года) Тараса Шевченко;

(1840 года) Тараса Шевченко; "Энергия II" (1991 года) Андрея Чебыкина.



Картина Андрея Чебыкина "Энергия II" на марке к 8 марта / Фото "Укрпочта"

Стоит добавить, что картину Шевченко также называют еще как "Натурщица". На картине Шевченко главной героиней выступает обнаженная женщина, едва прикрытая простынями, которая лежит на кровати. Именно ей присваивают оригинальное название произведения, а не "Одалиска", которая противоречит празднику Международного дня женщин. На турецком языке "одалиска" – невольница, рабыня, которая обслуживала женщин в гареме султана, или же часто бывала наложницей правителя.



Марки с картиной Шевченко "Натурщица" / Фото "Укрпочта"

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в своем фейсбуке отметил, это первые марки в жанре "ню".

"Укрпочта", в серии марок "Ее величество – женщина" выпускает не просто марку к 8 марта, а марку в жанре "ню", или как напишут неопытные художники и почтовики "марки с обнаженными женщинами". В создании этой серии мы использовали работы двух украинских художников – Тараса Шевченко и современного украинского художника Андрея Чебыкина, которые превозносят женскую силу и красоту, дух и свободу", – написал Смелянский.