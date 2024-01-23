Древние украинские фамилии и имена, которые давали только самым добрым людям

Обычно наши фамилии имеют давнюю историю. Интересно, что некоторые могут даже быть иностранного происхождения. Ведь в течение своего существования Украина находилась во власти разных государств.

В древние времена люди могли иметь фамилии, относящиеся к их особым чертам характера или внешности, профессии. Сейчас мы также можем услышать подобные варианты. Кроме того, языковед Юлиан Редько говорит, что некоторые фамилии давали только добрякам. Об этом он написал в книге "Современные украинские фамилии".

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Какие фамилии и имена давали самым добрым людям

Юлиан Редько пишет, что раньше фамилии Тихонький, Тишко, Тихий или Благий давали людям с добрым сердцем. Они никогда не ссорились с соседями, поэтому и получили хорошую славу среди односельчан. Кроме того, были спокойны и добры. Пытались даже не думать о плохих вещах, а жить справедливо и честно.

Интересно, что люди, считавшиеся самыми добрыми, также имели особые имена. В настоящее время их почти невозможно услышать. Ведь эти имена уже давно утратили свою популярность, потому считаются очень редкими. В частности, в списке есть такие:

Добрый.

Тихун.

Деликатный.

Любимый.

Мирный.

Ласковый.

Субтельный.

Дорогой.

Сладкий.

Мирош.

Святой.

Добрий.

Если вы ждете ребенка, то можете обратить внимание на эти имена. Ведь тогда сын или дочь будет иметь хороший характер. Такие люди очень ценятся в наше время.