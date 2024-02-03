Происхождение до сих пор неизвестно: подборка самых загадочных украинских фамилий

Украинские фамилии имеют давнюю историю и являются одними из самых разнообразных в мире. В частности, некоторые передались нам еще от казаков.

Интересно, что происхождение многих украинских фамилий до сих пор точно неизвестно. Существуют лишь определенные догадки. Больше информации читайте в материале.

Тоже интересно 13 редких украинских фамилий, которые очень забавно звучат

Подборка загадочных украинских фамилий

Например, считается, что фамилия Масляк имеет арабское происхождение. В частности, ее связывают с военачальником, по имени Масламака. Мужчина был потомком пророка Мухаммеда и в древности воевал в Украине. Однако подтверждения такой версии нет. Это всего лишь легенды, которые сохранились до наших дней.

Интересны также такие фамилии: Дахно, Тахно, Вахно, Лахно, Кахно и Махно. Ведь в них меняется только первая согласная буква, а часть "ахно" остается. А вот в фамилиях Маслік, Маслюк, Маслик та Маслак чередуются гласные буквы.

Существует мнение, что фамилиям Бацман, Бікман, Бритьман, Котьман та Сурман 1500 лет. Ведь люди, которые их имеют, могут быть потомками викингов. Особенно эти фамилии популярны в Полтавской области. А Боцман с датского языка переводится как "лодочник".

Многие украинские фамилии созвучны с французскими, немецкими, английскими и польскими. Например, Білий во Франции звучит как Белью, а Береговий – Береговуа. Кстати, украинцев, которые жили в Соединенных Штатах Америки и носили фамилии Макогон, Макосій, Маковецький та Маковій, часто путали с ирландцами.