8 фамилий, которые образовались во время борьбы украинского народа за освобождение

Украинский народ уже много веков борется за свободу. Вспомним только национально-освободительную войну 1648-1657 годов во главе с Богданом Хмельницким. Благодаря этому периоду истории, образовалось немало фамилий.

Они, в частности, связаны с тем, как называли повстанцев в разных регионах Украины. На Киевщине и Брацлавщине, например, были гайдамаки, на Подолье – левенцы и дейнеки, а в Карпатах – опрышки.

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Фамилии, которые образовались во время борьбы украинского народа за освобождение

В Хмельницкой и Запорожской областях есть фамилия Гайдамака, в Тернопольской – Гайдамаха, а в Житомирской – Гайдамачук.

Во Львовской и Ровенской областях записана фамилия Дейнека, а в Волынской и Кировоградской – Дейнега. В разных регионах Украины существуют еще такие: Левенец, Опрышко, Ватажко.

Украинские фамилии, которые образовались во времена казачества и князей

Казачество – не менее важный период украинской истории. В ту эпоху также появились некоторые фамилии, которые связаны с военным бытом.

Гетман, Казак, Рыцарь, Запорожец, Довбыш.

Хорунжий, Кошевой, Гарматий, Гармаш, Пушкарь.

Пластун, Компаниец, Сердюк, Сотник.

Полковник, Асаул, Чура, Цюра, Кошевой, Атаман.

Тогда украинцы, кроме того, служили в польской, российской и австрийской армиях. Поэтому получали фамилии Посполитак, Ритаровский, Солдат, Савдак, Солдан, Солдатенко, Жовнир, Жовнирович, Жовнирчук, Гренадир, Гусар (Гузар), Гусарец, Гусаревич, Гузарский, Драгун, Улан и Райтер.

В истории Украины еще есть период, когда правили князья. Их потомков можно встретить и в наше время. Они, в частности, носят фамилии Острожский, Сапега, Сангушко, Хоткевич, Чернецкий, Вишневецкий, Выговский, Черторийский, Нимерович, Заславский, Косаковский, Ружинский, Любомирский, Корецкий и Лукомский.