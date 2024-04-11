Ваши предки могли быть гадалками или знахарями: 7 таинственных украинских фамилий

Некоторые украинские фамилии окутаны тайнами. Об их происхождении можно только догадываться. Например, есть родовые имена, которые часто связывают с магией.

Они образовались от слов "вещать", "гадать", "знахарь", "ведьма". То есть люди имели сверхъестественные способности, могли помогать или излечивать от различных болезней. Однако в давние времена была распространена и черная магия.

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Перечень магических украинских фамилий

Многие фамилии, которые ассоциируются с магией, являются достаточно редкими. Они не входят в список самых популярных, однако встречаются по всей Украине.

Ворожбит – 848 человек, наиболее популярно в селе Гийче, Львовской области (73), Киеве (51) и в городе Новоселица, Черновицкой области (45).

– 848 человек, наиболее популярно в селе Гийче, Львовской области (73), Киеве (51) и в городе Новоселица, Черновицкой области (45). Вищун – 59 человек, наиболее популярное в селе Шахворостовка, Полтавской области (12), в городе Каменец-Подольский, Хмельницкой области (5) и в селе Стрельбичи, Львовской области (5).

– 59 человек, наиболее популярное в селе Шахворостовка, Полтавской области (12), в городе Каменец-Подольский, Хмельницкой области (5) и в селе Стрельбичи, Львовской области (5). Знахаренко – 117 человек, наиболее популярно в Херсоне (20), Киеве (15) и Одессе (12).

– 117 человек, наиболее популярно в Херсоне (20), Киеве (15) и Одессе (12). Ведьма – 23 человека, наиболее популярно в селе Добраничевка, Киевской области (8), Киеве (4) и в селе Ястребиное, Сумской области (2).

– 23 человека, наиболее популярно в селе Добраничевка, Киевской области (8), Киеве (4) и в селе Ястребиное, Сумской области (2). Ворожка – 118 человек, наиболее популярно в Сумах (20), Харькове (14) и в городе Павлоград, Днепропетровской области (6).

– 118 человек, наиболее популярно в Сумах (20), Харькове (14) и в городе Павлоград, Днепропетровской области (6). Знахарук – 11 человек, встречается в городе Раздельная, Одесской области (4), Ивано-Франковске (3) и в селе Чухели, Хмельницкой области (2).

– 11 человек, встречается в городе Раздельная, Одесской области (4), Ивано-Франковске (3) и в селе Чухели, Хмельницкой области (2). Видьмаченко – 6 человек, встречается в Киеве (3), в селе Петропавловская Борщаговка, Киевской области (2) и в городе Семеновка, Черниговской области (1).

Находите в перечне фамилии своих друзей или знакомых. Возможно, именно они попали в список тех, кто носит редкие родовые имена. Кроме того, вполне вероятно, что их предки были гадалками, знахарями или ведьмами.