6 украинских фамилий, которые давали красивым и добрым людям

Происхождение украинских фамилий очень интересное. Они, в частности, образуются от определенных черт характера, рода занятия или особенностей внешности. Например, есть родовые имена, которые давали добрым и красивым людям.

Такие фамилии можно найти и в наше время. Стоит только внимательнее присмотреться к своему окружению, чтобы больше узнать о происхождении их рода.

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Подборка фамилий, которые ранее принадлежали хорошим и добрым людям

Фамилии Голуб и Голубченко давали добрым, ласковым и тихим людям. В украинском языке даже можно найти интересные словосочетания: дети-голубьята, девушка-голубонька, мать-голубка.

Голубь – 18602 носителей. Чаще всего встречается в Киеве, Харькове и Днепре.

Голубченко – 585 носителей. Чаще всего встречается в Сумах, Мариуполе и в городе Ахтырка, Сумской области.

Фамилию Лебедь носили красивые мужчины, у которых замечательная осанка и тело. Интересно, что его владельцы происходят из казацкого рода. В Украине людей с этим родовым именем достаточно много – 8978.

В Киеве – 432.

В Днепре – 379.

В Харькове – 193.

Фамилии, которые давали красивым людям / Фото Canva

Фамилию Левенец также получали высокие и красивые мужчины. Ее можно найти в казацких реестрах за 1756 год. Всего есть 2675 украинцев, которым принадлежит такое родовое имя. Самое популярное оно в Киеве (104), Харькове (90) и Одессе (87). Однако можно услышать и на западных территориях нашего государства.

Фамилия Перепелица принадлежала девушкам, которых считали красивыми. Сейчас ее носителей насчитывается 8517: Харьков – 464, Киев – 438, Днепр – 315. Раньше это слово употреблялось как комплимент. Например, "девочки – перепелочки" или "моей сестрице – перепелице".

Фамилия Малеваный до сих пор популярна в Украине. Владельцев этого родового имени есть 1729. Среди городов, где оно больше всего встречается, есть Киев (97), Винница (65) и Днепр (48). Эта фамилия также говорит о человеческой красоте. Ведь даже сейчас можно услышать выражение: "будто нарисованный".