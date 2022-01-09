Украинская песня и уникальные секреты кутьи: как звезды праздновали Рождество в Карпатах

Winter Romantik Fest уже десятый год подряд собрал звездную компанию, чтобы отпраздновать Сочельник и Рождество в курортном городке Яремче. Гостей ждали необычные рецепты кутьи и неожиданные дуэты.

Украинские знаменитости собрались в Romantik Spa Hotel. Гости со всей Украины имели возможность почувствовать особый дух праздников. Не обошлось и без обязательных атрибутов – кутьи с секретными ингредиентами, колядок и огромной любви. 24 канал побывал на празднике и готов рассказать все детали его проведения.

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Как украинские звезды Рождество праздновали

Сочельник начался вместе с колядниками и трубами трембиты. Они исполнили для гостей несколько рождественских песен. Ведущими праздника были Людмила Барбир и Руслан Сеничкин.

Ежегодно на фестиваль приходит все больше и больше семей. Поэтому для юбилейного празднования гостей ждал сюрприз – все события происходили в новом холле, который вмещает примерно тысячу человек.

"Сегодня мы можем сказать, что Карпаты зазвучат по-новому, – рассказал основатель фестиваля Winter Romantik Fest и владелец Romantik Spa Hotel Иван Гаврон, – ведь на Новый год и Рождество мы открыли современный и комфортный концерт-холл с самым современным звуком и светом. Отныне здесь будут проходить большие концерты и спектакли. Концертный холл может работать в режиме конференций и конгрессов, как всеукраинского формата, так и международного".

Как проходил сказочный фестиваль

Открыла музыкальный Сочельник певица Наталья Бучинская, которая зажгла зал – все подпевали хором. Позже для 24 канала она отметила, что Рождество – это особое время, когда осуществляются мечты. Для ее семьи – это главный праздник, который дает много надежд на добро и мир.

Особенно в этом году я почувствовала, что люди захотели какого-то нового отсчета, отбросить все старое и оставить в прошлом году. На Рождество загадываются желания и все они обязательно осуществляются. Это особенная ночь, такая радостная и даже вкусная,

– отметила исполнительница.



Наталья Бучинская поделилась эмоциями / Фото пресс-служба Romantik Spa Hotel

Неожиданные дуэты

Позже гости услышали чувственное выступление солиста группы Скай Олега Собчука. Он и первым позвал к себе на сцену ведущего Руслана Сеничкина для совместной песни. Затем он пригласил и Тоню Матвиенко для трогательного выступления.



Волшебный дуэт Олега Собчука и Тони Матвиенко / Фото пресс-служба Romantik Spa Hotel

Затем на сцену вышел Арсен Мирзоян и напомнил о том, как важно собираться вместе в сложные времена и напомнил о людях, которые сейчас находятся на Востоке и позволяют нам собираться семьями. Поэтому неожиданно для всех спел дуэтом вместе с Собчуком, которого теперь он уже "позвал себе на помощь".



Арсен Мирзоян / Фото пресс-служба Romantik Spa Hotel

Секреты звездной кутьи

Звезды также приготовили рождественскую кутью, а гости мероприятия могли попробовать ее и выбрать самую вкусную. Последние несколько лет побеждала Ольга Сумская со своим уникальным рецептом. В этом году победу удалось одержать Наталье Бучинской.

Для кутьи всем предложили одинаковые ингредиенты: пшеницу, мак, мед, изюм, курагу, взвар и орехи. Каждый должен был приготовить кутью по своему рецепту, используя собственные ингредиенты и пропорции.

Однако в этом году звезд ждал неожиданный сюрприз. У каждого был неожиданный и особый ингредиент, который они должны были добавить к традиционному рецепту. Он и сделал их кутью особенной и эксклюзивной.

В частности, Наталья Бучинская рассказала, что главный ингредиент ее кутьи – это любовь и немножечко бренди.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян – традиционно готовят кутью по родительскому рецепту, а в этом году добавили замоченные сушеные вишни.

Кутью всегда готовил папа, потому что нужны были сильные мужские руки, чтоб хорошо протереть мак в макитре, чтобы он пустил молочко. У нас всегда была водянистая, несладкая кутья. Это вкус моего детства,

– поделилась Тоня Матвиенко.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк обычно готовят кутью с пшеницей, маком, сухофруктами и орехами. А в этом году должны были добавить черный перец, кардамон и корицу.



Ольге Сумской выпало добавить в кутью кардамон и корицу / Фото пресс-служба Romantik Spa Hotel

Особенности юбилейного фестиваля

"Многие семьи, которые приезжают к нам, они впервые пробуют кутью. Людям не приходится скучать. Это и невероятные локации, и празднования. Они получают невероятный букет нашей яремчанской культуры", – отметил основатель фестиваля Winter Romantik Fest и владелец Romantik Spa Hotel Иван Гаврон.



Звезды зажгли на фестивале / Фото пресс-служба Romantik Spa Hotel

Он также рассказал, что конечно пришлось адаптироваться к реалиям пандемии коронавируса, однако лишь частично, ведь каждый год отель улучшается и предлагает все самое лучшее, чтобы клиенты чувствовали себя комфортно. Это и система питания и обслуживания all inclusive, а также бассейны с термальной водой.

Иван Гаврон также убежден, что новые предложения и улучшения сервиса – это тот секрет, благодаря которому удается собирать ежегодно гостей и звезд в отеле и на празднованиях. Дальше – больше.

Я убежден, что мы будем малыми шагами, но уверенно идти вперед и за будущие годы все звезды и все желающие гости успеют побывать на нашем фестивале. Это учитывая то, что раньше фестиваль длился всего два дня, сегодня мы фестивалим почти 10 дней,

– убежден Гаврон.



Почувствовать дух Рождества на Winter Romantik Fest / Фото пресс-служба Romantik Spa Hotel

В рамках фестиваля также происходят и много уникальных и интересных событий. В частности на второй день проходил аукцион под названием "Спасем сокровища вместе". Вырученные деньги перейдут для сохранения древних икон, который проводится совместно с Ивано-Франковским краеведческим музеем.

Лотами нынешнего аукциона стали копии реставрированных произведений сакрального искусства, за которые удалось собрать 154 000 гривен. Эти деньги в дальнейшем пойдут в раритетные произведения из фондов музея.