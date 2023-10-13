Нельзя: никогда не делайте этого с розами осенью
13 октября 2023, 18:42Читати новину українською
Источник:"Семья и дом"
Красивые розы – мечта едва ли не всех садоводов. Однако, чтобы воплотить ее в реальность, нужно знать, как правильно ухаживать за этими кустами.
Что категорично нельзя делать с розами осенью и чем не стоит накрывать их на зиму, рассказываем далее.
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Категорически нельзя делать это осенью
- Не обрезайте недозрелые побеги слишком рано. Если это делать во время теплой и солнечной погоды, можете спровоцировать отрастание новых молодых ветвей. После любой обрезки необходимо продезинфицировать срезы зеленкой и смазать их садовым варом.
- Не оставляйте листья на кустах. Оно может активизировать инфекцию.
- Не окучайте розы влажной почвой, когда на улице сыро.
- Не подгребайте кусты опавшей листвой роз. Это может привести к заражению инфекцией весной. Лучше засыпьте кусты сухими листьями дуба и укройте сверху пленкой.
- Плечистые розы не укладывайте на голую землю. Под кустами должно быть сухо. Уложите куски пенопласта или плотно пустые пластиковые бутылки.
- Не укрывайте кусты рано. Роза – холодостойкое растение. Поэтому когда приходят первые заморозки, не нужно сразу укрывать ее. Сделайте это, когда осенние дожди прекратятся и установится минусовая температура.
- В мороз не пригибайте ветки к земле. Розы становятся хрупкими, ломкими при сгибании, поэтому могут потрескаться, что приводит к их инфицированию.
- Не укрывайте кусты полиэтиленом или рубероидом. Снег прижмет такое укрытие к земле. Из-за этого могут сломаться ветки. Кроме того, не будет проветривания, что является важнейшим фактором для хорошей зимовки.