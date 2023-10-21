Почему и чем в октябре нужно обильно полить клубнику

Обязательно полейте клубнику в октябре. Сделайте это, если хотите летом собрать обильный урожай душистых, сладких и крупных ягод.

Такой совет дала "Огородница из Одессы", передает 24 Канал. Автор видео поделилась, что каждый год поливает кусты в октябре и получает отличный урожай.

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Как правильно полить клубнику осенью

Огородница объяснила, что перед зимней спячкой клубнике необходимо обновить тургор тканей.

"Это корневая система, листья, стебли, рожки. Все эти ткани должны накопить определенный запас влаги для того, чтобы зимой не пересохнуть. Чтобы этого избежать, в октябре обязательно необходимо провести наполнение почвы под клубникой влагой", – подчеркнула она.

Добавила, что лучший период для подливки – за несколько месяцев до установления постоянных минусовых температур.

Автор посоветовала увлажнять почву. В частности, выливая на каждый квадратный метр до 30 литров воды.

Почва должна быть промочена на глубину до 50 сантиметров. Поливать можно и холодной водой. Делать это нужно сиюминутно. Эта норма не зависит от того, идут дожди или нет. Правильно проведенный осенний полив сам по себе увеличивает урожайность клубники в следующем сезоне,

– подчеркнула огородница.

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Почему нужно обязательно полить клубнику осенью / Pexels / Lukas